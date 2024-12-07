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再談陸生團 陸委會提「機艦擾台」：中共勿兩手策略

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
圖為共軍先前派出空警500預警機等機艦擾台。圖/國防部
圖為共軍先前派出空警500預警機等機艦擾台。圖/國防部

陸生團爭議的戰場再次擴大，陸委會7日發布新聞稿表示，此次馬英九基金會邀請陸生團訪台期間，中共機艦擾台並未減少或停歇，我方對中共此種「一手交流、一手武嚇」的政治操作強烈不滿，呼籲陸方勿再對台操作兩手策略。

陸委會7日發布新聞稿，表示對於中共「一手交流、一手武嚇」的政治操作表達強烈不滿。新聞稿稱，此次「馬英九基金會」邀請陸生來台雖標榜「善意交流」，惟本團陸生在台期間，中共機艦擾台並未減少或停歇。

陸委會說，自11月27日至12月5日，累計已有共機144架次進入應變區，其中逾越海峽中線進入北部及西南空域達78架次，擾台共艦計69艘，施放高空氣球6枚，中共並於11月28日晚間再次執行「聯合戰備警巡」，升高台海與區域安全情勢。

陸委會還提到，中共除在台海持續對台軍事脅迫外，亦與俄羅斯於11月28日共同派遣戰機侵入韓國航空識別區，引發韓國空軍緊急升空攔截，並於11月29日再度侵犯日本空域，實施第9次聯合空中戰略巡航，再次證明中共不僅是台海不穩定的根源，更是亞太區域的麻煩製造者。

因此，陸委會強調，政府支持符合法令規定、相互尊重、健康有序的兩岸交流，但中共此種「一手交流、一手武嚇」，只是中共軟硬兩手的政治操作，一方面企圖在國際社會混淆視聽，另方面又對我內部進行分化滲透，瓦解我防衛意識。

陸委會說，政府不會同意「一手交流、一手武嚇」的交流型態，台灣人民也絕對無法認同。呼籲陸方勿再對台操作兩手策略，還給兩岸不受政治意識形態干擾、不受集權政府監控，自由、純淨的對話、交流空間。

針對復旦大學陸生於參訪台中洲際棒球場時說出致賀「中國台北隊」引起爭議，陸委會表示將對陸生團邀請單位馬英九基金會進行審查，大陸國台辦發言人朱鳳蓮6日晚間，做出大陸官方的首次表態。她說，「『中國台北隊』的用語沒有任何問題」，批評民進黨進行「網路霸凌」，稱大陸和台灣「同屬一個中國的事實」從未改變。

對此，陸委會昨天深夜也已回應說，陸方試圖干涉我方內政，抹去中華民國的存在，司馬昭之心人盡皆知。「話說越多，只會越曝露其意圖。這些企圖不會得逞。」

陸生團 馬英九基金會 馬龍

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