陸生團訪中山女高掀波 蔡英文挺母校：要做勇敢走向世界的女生

馬英九基金會日前邀請陸生團訪台，參訪北市中山女高掀波，大陸網友更形容桌球名將馬龍如「唐僧進盤絲洞」。身為中山女高校友的前總統蔡英文今第三度返校，出席母校127周年校慶，勉勵學妹「要做勇敢走向世界的女生」，不需要被別人定義、限制，也相信台灣高中生有能力走出去，為台灣發聲。

蔡英文今出席中山女高校慶，當年教她的數學老師也到場。她回憶，雖然這個校園和她讀書時已經有很大不同，但是今天一踏進校門，那些青春時光的感受再次浮現，高一第一次月考，全班58人，她的名次在50名左右，連爸媽都感到憂慮，但從來沒想到，多年後，在學習過程看似緩慢、困難重重的女兒，最後竟然可以當上台灣總統。

她說，在學習上感到困難的人不要洩氣，因為你才是真正想了解所面臨這些學科的挑戰。

蔡英文鼓勵各位同學，考試成績不一定會決定人生價值，但還是要盡力把考試考好。現在大家是最有活力、無所畏懼的時候，不要怕落後，要勇敢、充滿好奇，只要找到自己喜歡的事情，用心耕耘、努力不懈，每個人都能夠擁有發光的機會，完成自己的夢想，走向世界。

她也要學妹們記得，要做一個勇敢的女生，而現在要加幾個字，「女生不需要被別人定義、被別人限制，我們要做勇敢走向世界的女生」，也坦言勇敢走向世界並不容易，一路上會遇到很多挑戰與阻礙。 蔡英文說，現在的台灣是世界的台灣，沒有人會否認台灣在世界上的關鍵地位，而台灣的民主、台灣人的團結與努力，更讓世界體會到台灣的存在與重要，所以台灣已經是國際社會的重要一分子，年輕人不要害怕走出去，她也相信台灣高中生已經有能力走出去，與世界對話，為自己、也為台灣發聲。

最後，蔡英文希望大家未來不論是參加國際競賽，或與來自世界各地、四面八方的學生交流，都能展現台灣人的自信與勇氣，也能在快速變動的世界中找到屬於自己的特色和底氣，更重要的是，希望大家都能帶著中山女高給予的養分，為這片土地創造更多可能性，為世界的改變奉獻心力。