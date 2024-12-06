首度談陸生「中國台北隊」爭議 國台辦：譴責網路霸淩

中華隊在世界棒球12強奪冠，來自復旦大學的一位陸生於參訪台中洲際棒球場時說出致賀「中國台北隊」引起爭議，陸委會表示會對馬英九基金會施以行政處分，大陸國台辦則在6日晚間首度回應此議題，批評民進黨當局夥同特定媒體與網軍進行「網路霸凌」，對此「強烈譴責」，並指大陸和台灣同屬一個中國，「『中國台北隊』的用語沒有任何問題」。

就「中國台北隊」一事，陸委會主委邱垂正4日上午表示，馬英九基金會邀訪陸生，有涉及矮化台灣言論、也違反事前書面承諾的不發表與活動無關的政治性言論，後續將進行「行政處分」，可能會要求主辦單位一段時間內不得再邀請相關團體到台灣交流，禁止期限從6個月至5年都有可能。而大陸國台辦則直到6日晚間才予以回應。

朱鳳蓮以「答記者問」方式指出，民進黨當局夥同島內特定媒體、網軍對大陸高校師生赴台訪問團成員祝賀「中國台北隊」進行網路霸凌，島內民眾普遍表達憤怒和不齒，「我們予以強烈譴責」。她強調，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。

朱鳳蓮指出，「『中國台北隊』的用語沒有任何問題」，她批評民進黨當局大張旗鼓藉機恐嚇「開展兩岸交流的有關機構」，企圖製造「綠色恐怖」，充分暴露其堅持「台獨」立場、煽動兩岸對立對抗的本性。

朱鳳蓮質疑，「他們這樣惡意阻撓兩岸交流合作，究竟是在害怕什麼？兩岸民眾都看得很清楚，他們在害怕兩岸同胞走近走親、結交情誼，害怕台灣民眾了解大陸的真實情況和大陸同胞的真誠友善，害怕其精心編造的謊言被戳穿，害怕其『抗中牌』失靈」。

她最後提到，「只要是有利於增進同胞親情福祉、有利於深化彼此理解認同的事，我們都會用心用情用力去做，而且一定會做好」，並正告民進黨當局，「任何阻撓破壞兩岸交流合作的圖謀終將失敗」。