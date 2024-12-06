聲明支持與陸生交流 台大社科院學生會長遭提案罷免

前總統馬英九邀請大陸學生來台參訪，日前分別造訪國立台灣大學、國立清華大學，沿途多有台灣學生抗議。台大社科院學生會表示，一向支持交流，對青年學生對話抱持開放、樂觀的態度，但引發社科院學生怒火，已有學生表態欲罷免社科院學生會長，並已蒐集到達罷免連署門檻的名冊。

台大社科院學生會日前發表聲明，表示能與中國大陸頂尖大學的學生交流，對社科院、對台大是多多益善，將以同等態度面對來自世界各地的青年朋友，繼續以「互相尊重、理性交流、深化理解」的精神向頂尖學習，與世界交朋友。

但該聲明隨即遭批評，也有學生出面指出，社科院學生會長郭姓學生背景為國民黨青年團成員，近日5名台大社科院學生會會員領銜提出針對郭生的罷免案，罷免提案書上指出，近日社科院學生會發文有損院內學生權益、信譽，因此依照「國立台灣大學社會科學院組織章程」第21條，對郭姓會長提出罷免。

罷免提案人、台大政治系學生李瑞霖表示，本次的罷免提案，是希望傳達社科院學生多元聲音，也表明並非所有社科院學生都支持學生會於該活動的立場，目前已順利蒐集到達罷免門檻名冊，並由社科院學會收案。

李瑞霖也強調，罷免案並非針對個人，而是希望藉由民主程序，讓社科院學生能有一表達意見的管道，也期望能對校園既有的選罷制度進行檢討，並為未來台大學生在面臨類似情境時，提供可參考的經驗與實例。