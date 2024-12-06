【即時短評】有色眼鏡看陸生交流 民進黨的狹隘視野拖垮台灣

馬英九基金會邀陸生團來台，過程中在台大、清大遭遇部分學生抗議「假交流真統戰」，陸委會也因有陸生在受訪時說出「中國台北」，評估要禁止馬英九基金會在6個月至5年內不得再邀請陸團。只不過，不管是抗議學生還是陸委會，都聲稱要讓陸生看到台灣自豪的民主，那又何必擔心被統戰，而不是反過來統戰。

過去政府歡迎海外僑生來台就學，除了有與對岸在僑界較勁的意味，當然也是希望這些僑生在返回僑居地之後，能成為知台、親台的種子。

就以馬來西亞來說，第一代的旅台僑生陳慶佳，曾經擔任馬來西亞行動黨副主席，他四度當選國會議員，其中更有一次是在獄中服刑時當選。同為政大校友的鄧育桓與周美芬，也都分別擔任過馬來西亞國會議員，其中鄧育桓還出任過馬國衛生政務次長、青年及體育部副部長、文化藝術和旅遊部副部長；周美芬則擔任馬國婦女、家庭及社會發展部副部長，而他的從政理念，一部分的原因就是受到台灣民主思潮所感染。

而曾在銘傳大學就讀的馬國歌手黃明志，2021年與陳芳語合作單曲「玻璃心」，涉及暗諷新疆教育營學種哈密瓜及中國大陸領導人習近平，作品因此遭大陸當局封殺；今年黃明志再以一首「龍的傳人」影射嘲諷習近平，再遭到中國小粉紅出征，更是凸顯兩岸制度下的差異。

光從這幾個例子就能看出，吸引僑生來台就讀，對台灣對外拓展影響力有絕對的助益。同樣的模式，當然可以套用在陸生身上，只可惜民進黨政府主政後，對陸生始終戴著有色眼鏡，認為陸生來台不是來統戰，就是來滲透，在開放陸生的政策上，不斷增加諸多限制，甚至妖魔化，讓陸生卻步。

就連這次馬英九邀請的區區40位陸生，也要被扣上來統戰的帽子，先是核准陸生團訪台申請，又透過媒體放話質疑團員有共黨背景；到大學校園交流，又有特定學生組織用不友善的方式製造矛盾；而在陸生被動回應媒體提問時，脫口一句「中國台北」，又遭到綠營及側翼鋪天蓋地的圍剿。如同紅衛兵、小粉紅式的待客之道，要如何讓來訪陸生感受到台灣遠優於中國大陸？

台灣的民主自由，我們當然足以自豪，相信所有來過台灣的陸生在兩相比較下，都會對台灣的生活方式心有所感、心生嚮往，甚至有可能成為未來大陸社會中的知台派、親台派；但民進黨政府卻用盡各種辦法阻礙陸生來台交流，沒把握既有的優勢反統戰，狹隘的視野，拖垮了台灣。