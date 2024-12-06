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陸生團風波續燒 藍委控政府「兩岸交流戒嚴」陸委會回應了

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
面對藍委「兩岸交流戒嚴」的批評，陸委會今日回應說並非事實。本報系資料照片
面對藍委「兩岸交流戒嚴」的批評，陸委會今日回應說並非事實。本報系資料照片

陸生團此行來台，「中國台北」言論爭議延燒，藍委指控政府形同「兩岸交流戒嚴」，陸委會6日回應，政府支持對等尊嚴、健康有序的兩岸交流，部分人士宣稱「兩岸交流戒嚴」並非事實，並指本案將依相關程序做出決定，也會充分參酌馬英九基金會表達的意見。

陸委會說，自疫情結束之後，兩岸各類型交流活動非常頻繁，只要能促進兩岸對等尊嚴相互尊重、健康有序良性互動，政府都正面看待，並支持協助。但若涉及矮化，引發社會對立衝突，台灣人民不會接受，更違背交流本意。

陸委會表示，我國是民主法治社會，為維護兩岸交流符合規範並健康有序地進行，每一個從事兩岸交流活動的邀請單位都要依法負起責任，除了不能有違法違規情事之外，也要注意不得從事無關交流活動的政治宣傳，特別是激化矛盾，造成台灣社會內部對立。

陸委會說，陸委會身為兩岸政策主管機關，必須對邀請單位盡到監督責任，台灣從事兩岸交流的團體非常多，絕不會因為哪個團體受到依法進行必要行政程序監督，就說成是「交流戒嚴」。

對於陸委會主委邱垂正已表態將對陸生團進行審查，陸委會也在今天的新聞稿中表示， 本案將依相關程序做出決定，也會充分參酌馬英九基金會表達的意見。

就馬英九基金會邀請陸生團來台，復旦女大生受訪說出「中國台北」，引發綠營圍剿，陸委會將進行審查，可能對邀請單位祭出行政處分，國民黨立委6日召開記者會聲援，抨擊陸委會乾脆改名叫「行政院玻璃心委員會」，直接宣布兩岸不准交流，認為民進黨沒有自信，要搞兩岸交流戒嚴。

就陸生團一案的審查程序，陸委會副主委兼發言人梁文傑昨天在記者會上表示，會盡快邀集相關單位按行政程序查處，是否禁止主辦單位（馬英九基金會）六個月至五年內不得再邀請，等開完會後才能宣布。

梁文傑也說，陸生團是違反了「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」第十六條，辦法同時規定了進入台灣的大陸人士和邀請單位雙方義務。但他強調，我方沒指責、針對個別學生，認為是馬英九基金會沒有好好處理，事後還提油救火，造成社會對立激化，所以當然要請邀請單位負責。

陸生團 馬英九基金會 馬龍

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