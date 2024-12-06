【重磅快評】梁文傑可偷轉彎 小女生只能落淚自責？

馬英九基金會邀請陸生團訪台，女大生宋思瑤受訪脫口而出「中國台北」引來綠營圍攻，陸委會主委邱垂正昨天說違反「三不一低調原則」要處分，副主委梁文傑今天說邱講得太快了一些，必須幫他再完整一下原意。大主委說話可以事後再被「完整一下」，女大生卻不許脫口而出，這不擺明欺負人嗎？

陸生團女大生受訪一句「中國台北隊」挑動民進黨敏感神經，連日不得安寧。陸委會主委邱垂正昨天說，對於大陸來台訪問團會要求遵守「三不一低調」原則，其中包括不得接受媒體採訪，女大生的發言引發社會騷動、校園不安，傷害台灣人民感情，後續將與相關主管機關做行政調查，也會找馬辦說明，做出處置。

但後來發現，陸生團女大生安排受訪，其實陸委會自始並未反對；昨天邱垂正一度要甩鍋藍委賴士葆，說他在協調會有提出要求，但賴不僅否認，更痛斥這是莫須有指控。於是陸委會副主委梁文傑今天偷偷轉彎，指去年馬辦有邀請陸生團來訪經驗，加上馬辦希望可以比照去年也安排陸生受訪，考量去年過程平順，所以允許安排陸生受訪。

梁文傑還說，對於各個中國大陸訪問團都會要求「三不一低調」原則，要求不得接受媒體採訪，陸委會主委邱垂正昨天在立法院的答詢講得太快了一些，必須幫他再完整一下原意。

梁文傑幫邱垂正「再完整一下原意」，看來就是陸委會對於陸生受訪並未表示反對，所謂的「三不一低調」原則也是陸委會棄守；如果去年也有安排陸生受訪，今年繼續依慣例辦理，邱垂正不是第一天到陸委會上班，怎可把事情推給藍委？如果去年如此、今年照舊，又怎能年年都講「三不一低調」？陸委會是不是太混了？

如果大主委邱垂正話講得太快，可以由副手事後出來「再完整一下原意」，但來自彼岸的女大生基於習慣用語脫口說出「中國台北隊」，也沒有說要統一，為何就得以自責落淚收場？這樣對一位20歲的女大生會不會太苛責？我們還是民主開放多元的社會嗎？

陸生團訪台之後，雙城論壇即將登場，這次訪團成員逾百人，台北市副市長林奕華表示，陸委會已要求簽切結書，包括低調、對等及不受訪；總統賴清德今天在友邦表示，希望兩岸能夠展開健康有序交流，但試想一下，一路謝絕媒體採訪的參訪行程是要如何健康有序交流？要請賴總統、邱垂正好好開示一番，別再由他人事後來「完整一下」原意。