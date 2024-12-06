接待馬龍遭炎上 北市議員怒：是要中山女高戒嚴？

馬英九基金會日前安排桌球名將馬龍、陸生團訪台，參訪北市中山女高掀波。北市議員曾獻瑩今指出，他身為該校家長要發聲力挺學校，質疑學生爭睹體育明星卻遭炎上，難道馬龍來訪，中山女高需要「戒嚴」？

曾獻瑩指出，經向教育局長湯志民詢問，此次參訪為教育部來文教育局，主動詢問學校能不能協助接待，校方在不影響正常教學的條件下，同意盡力配合接待。

他說，中山女高的接待是被動安排，教育局詢問能不能協助接待，學校在「於符合教育目的，且不影響正常教學之情形下協助接待」的條件下同意，學校是盡力協助，並非主動邀約或刻意迎合。

曾獻瑩表示，馬龍一行人參訪並未安排學生交流，學生下課、掃地與放學時間可以自由走動，學生想一睹風采，有錯嗎？難道學校要像戒嚴般要求學生待在教室裡不准出來，不准自由走動，要像南韓一樣要求學校搞戒嚴嗎？

他說，部分政治人物或名嘴指責學校未控管學生，連帶責難中山女高師生，直言不公。學校已盡力配合上面長官各項要求，但無法控制外界媒體與網路言論，他呼籲名嘴們放過中山女高，不要再欺負該校師生了。

曾獻瑩強調，學校已竭力協助接待，包含限制馬龍與學生交流、不開放媒體進入校園，但參訪團成員自行拍攝、校外媒體也在門外拍攝，導致畫面流出，這些都超出校方控制，「有本事就去管制網路上的盤絲洞影片及言論，而不要責難學校學生，無端的把師生扯進政治事件裡」。

他說，支持學校協助舉辦正面意義的參訪活動，也支持學校捍衛自身權益，喊話社會理解學校的處境，讓學生可以在多元的環境裡開心學習，疼惜學校師生，不要造成他們更大傷害，也讓風波平息。