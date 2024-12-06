中山女高事件議會爆激烈口角 蔣萬安數度怒回「民進黨要戒嚴了嗎？」

中國大陸桌球名將馬龍與陸生團日前在馬英九基金會安排下參訪中山女高，被大陸網友揶揄，民進黨北市議員劉耀仁今總質詢連番要求校方及市長蔣萬安道歉，逼問再一次會不會讓陸方來？市長蔣萬安怒回「那你要陸委會不要核准啊，民進黨要戒嚴嗎？要阻止兩岸交流嗎？民進黨立法院黨團小編發文支持戒嚴還不道歉，要封殺言論自由嗎？」

劉耀仁先是播放日前中山女高校友在立法院開記者會的影片，強調11月27日的中國大陸團造訪措手不及，更以赤裸裸的惡意言論攻擊，不見校方說明。他說，校方不聞不問，才會請中山女高校長出來說明，更嗆蔣萬安是學生最大守護者，兩人都該向學生道歉。

蔣萬安回應，每位同學都很成熟，有獨立思考能力，絕對支持學生，對於貶低女性的言論，一定反對譴責，也絕不接受物化女性。不過，劉耀仁仍不滿，強調蔣萬安輕描淡寫、不聞不問，「是不是怕12月27日雙城論壇開天窗？不敢批評中共？陸方再來一次校方會同意嗎？」

中山女高校長張云棻正在回答時，蔣萬安立刻反擊，中國大陸參訪團是單純交流，教育部、內政部都有通過審核，連民進黨政府也樂見雙城舉辦，「民進黨要戒嚴，不要交流了嗎？要封殺言論自由？那民進黨團小編發表戒嚴的言論，還不道歉，你支持言論嗎？」

回應也引起劉耀仁不滿，兩人在議會中唇槍舌戰，劉回說，「如果民進黨宣布戒嚴，我就退黨，那是民進黨混蛋小編，自以為是。」蔣回擊，「要有擔當啊！他就代表民進黨團，怎麼推給小編」。

劉也不滿直嗆，「現在是反質詢嗎？」蔣又嗆「大法官說反質詢已經違憲。」劉直說，拿出曾祖父的魄力啦！蔣回「我當然有魄力啊，那議員發揮你的影響力請民進黨道歉，你幹嘛扯我曾祖父？」

最後，北市議會議長戴錫欽緩頰說，回歸到市政議題，雙方才逐漸平息火氣。