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藍委轟兩岸交流戒嚴 羅智強：沈伯洋乾脆當陸委會主委

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
馬英九基金會邀請陸生團來台，女大生宋思瑤脫口而出「中國台北」引發民進黨圍攻，陸委會可能祭出行政處分。國民黨立委今日舉行記者會力挺馬辦，藍委羅智強更酸，乾脆請綠委沈伯洋當陸委會主委，直接宣布兩岸不准交流。記者屈彥辰／攝影
馬英九基金會邀請陸生團來台，女大生宋思瑤脫口而出「中國台北」引發民進黨圍攻，陸委會可能祭出行政處分。國民黨立委今日舉行記者會力挺馬辦，藍委羅智強更酸，乾脆請綠委沈伯洋當陸委會主委，直接宣布兩岸不准交流。記者屈彥辰／攝影

馬英九基金會邀請陸生團來台，女大生宋思瑤脫口而出「中國台北」引發民進黨圍攻，陸委會可能祭出行政處分。國民黨立委羅智強酸，陸委會乾脆改名叫「行政院玻璃心委員會」，再請民進黨立委沈伯洋當陸委會主委，直接宣布兩岸不准交流。

陸生團來台參訪，但復旦大學學生宋思瑤受訪時講出「中國台北」，引發綠營、側翼批評，陸委會也不排除對邀請方馬英九基金會予以行政處分。

多名國民黨立委今舉行記者會支持馬辦，羅智強說，陸委會乾脆改名叫「行政院玻璃心委員會」，民進黨就是戒嚴黨，一如南韓民眾評語「噁心的蟾蜍」。如果對兩岸交流戒嚴，陸委會直接裁除，海基會存在有何意義，乾脆請沈伯洋當陸委會主委，直接宣布兩岸不准交流。

國民黨立委翁曉玲說，陸委會引用「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」處分馬英九基金會，該辦法違反法律保留原則。在該辦法第16條限制台灣人民舉辦相關活動，若大陸人士有違反行為，可處罰主辦單位。任何處罰規定都要定在法律裡，不可以定在許可辦法裡，且宋思瑤是有危害國安，影響社會安定？就算處分，這也是違法的行政處分。

國民黨立委蘇清泉說，民進黨完全沒有自信，有夠「沒路用」的。要搞交流戒嚴，陸委會、海基會乾脆裁撤，砍掉或凍結預算，民進黨也乾脆宣布全國戒嚴，總統不用選了，直接當到老。

國民黨立委徐巧芯說，宋思瑤講中國台北，更凸顯兩岸需要交流，該同學沒有惡意，講出習慣用語，不知道這樣講了後會傷害台灣人感情，不是故意為之，兩岸有更多青年學子交流，不會發生這種事情。

徐巧芯表示，馬龍提到中華隊奪冠世界12強棒球賽，以「台灣隊」稱呼，是因為在乒乓球界，兩岸有很深厚的交流，馬龍跟台灣學子、國手頻繁交流，知道講台灣隊讓台灣人開心，大陸人民也可以接受。今天是民進黨過去不作為，造成大陸學生對台灣有所誤解。

國民黨立委李彥秀代表國民黨中央，以文傳會主委身分表示，呼籲民進黨對台灣民主自由有更多信心。宋思瑤用字沒有那麼精準，未來可做修正，陸委會如果要用6個月到5年不得邀請，來處分馬英九基金會，這是兩岸實質戒嚴，這是另外一種警總復辟，有必要針對沒有畢業的大學生，因為用字不精準，用這麼大的處罰？

國民黨立委謝龍介說，「中華民國發展民主到今天，言論自由就是核心價值。清德兄一路主張台灣獨立，我過去20幾年反對你，但我也尊重，這是你的言論自由，也界定你只是在言論自由的範疇裡。為了一句話動刀動槍大可不必，難道台灣民主這麼沒自信？」

國民黨立委鄭正鈐說，何時兩岸交流變這麼卑微，還要請政府高抬貴手？台灣社會夠民主、自由，不應該因為女大生慣用語產生風波，兩岸交流不應該被政府穿小鞋。完全反對交流戒嚴。

國民黨立委賴士葆說，對陸委會主委邱垂正擬對馬英九基金會處分，表達強烈抗議。兩岸緊張，最好避戰方式是交流，馬英九基金會願意不計毀譽籌組訪問團，賴清德政府應感謝馬英九基金會。假如真的懲處馬英九基金會，對於辦理兩岸交流做行政處罰，代表兩岸關係惡化再下一城。

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，呼籲陸委會高抬貴手，馬英九基金會只是民間單位，兩岸太緊張，講大陸軍事演習或什麼動作，那是政府工作。民間要推動的是柔性交流，馬龍變成兩岸年輕人共同話題，這樣還能衝突嗎？如果陸委會懲罰馬英九基金會，等於警告其他民間團體，不能辦兩岸交流。陸委會也要舉出實據，到底違反什麼切結，如果有違反就要停止行程，但到昨天把行程都走完。不要製造寒蟬效應。

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