陸生團「中國台北」掀波 恐影響雙城論壇？北市官員回應

陸生團因一句「中國台北」掀波，傳出陸委會可能祭出懲處，是否影響雙城論壇？北市官員說，目前陸方並未表達疑慮，但北市仍關注發展，畢竟若陸委會上綱到雙城論壇，對岸恐怕會反彈，但相信陸委會希望續辦，不會無限上綱。

上海副市長華源等102名團員即將來台，據悉，本月16日抵台先參訪台北大巨蛋等行程，17日參加在晶華酒店的雙城論壇，不過其他參訪地點不會牽涉政治，如不會參訪北市議會，而是多以場域、場館為主，也有場館本來有列入，但考量行程緊湊，甚至先前踩線團已來過便取消，16日當晚也會辦晚宴，也是比照去年在上海行程，都是依慣例進行。

北市已將行程和名單送到陸委會審查，待聯席審查核准，若核准過後，陸委會會要求邀請單位北市府簽「切結書」，內容會依過去慣例包含三重點，包括「低調」不隨便發言，「單純」不隨便拜訪和「安全」不要走未在核准的行程。

「上海方依慣例本來就不會受訪。」北市官員指出，上海訪團過去都很低調，若媒體喊話，可能也不見得回答，還要看陸委會最後給北市府的切結書內容為何，再轉達給上海方。面對可能的抗議，北市警局一定會祭出最高層級維安，畢竟客人安全是最大考量。

另名官員表示，這次陸生團事件，上海方雖未有反映憂慮，但北市仍關注陸委會可能祭出的懲處，若影響到雙城論壇來訪的大陸官員，都不是北市樂見，上海方應也會反彈，但相信陸委會日前說樂見雙城論壇續辦，會有所節制。

副市長林奕華今天接受廣播專訪也指出，不管任何交流，都要陸委會核定，北市與陸委會有互信基礎，這論壇已經辦到第十五屆，盼各界尊重台灣的多元言論自由，市長蔣萬安也可能因雙城論壇會面對各方言論，但北市不會擔心政治上的言論攻擊，因為勢必要做的、該做的事，就要把它做好，就像市長所說「愈緊張、愈要交流」。