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陸生團脫口「中國台北」 吳思瑤：尊重陸委會處理

中央社／ 台北6日電
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

陸委會擬對陸生團學生脫口「中國台北」一事祭出行政處分。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說明，相信陸委會在後續的處理是針對主辦方，即馬英九基金會，而非訪團學生，尊重陸委會的相關處理。

陸委會擬對陸生團學生脫口「中國台北」一事祭出行政處分，馬英九基金會恐於半年至5年一定期間內，不能再申請類似交流活動，陸委會5日強調，不指責學生個人，馬辦應負起責任。

對於陸生團爭議，陸委會認為有違反聲明書切結事項疑慮，國民黨立委賴士葆、羅智強、徐巧芯與馬英九基金會執行長蕭旭岑今天上午在立法院共同召開「請民進黨政府高抬貴手，不要對兩岸交流戒嚴」記者會。

吳思瑤今天在立法院議場前接受媒體聯訪，對於上述議題做相關說明。

吳思瑤說明，台灣是法治國家，依循兩岸人民關係條例，核准也歡迎兩岸各項學術、文化交流，只是在交流的過程中，確實發生安排、發言失當的失序行為，引起台灣社會撻伐，也因為陸生的諸多發言傷害了台灣人民情感，更錯置正確的台灣主權概念，陸委會依其權責進行相關處理，民進黨團都予以尊重。

吳思瑤指出，訪問團的安排者、主辦方是馬英九基金會，她認為陸委會在後續的法律處理上，針對的會是主辦方，不會針對任何一位訪團學生，畢竟他們是中國人士，依法律下，支持與尊重陸委會的作為。

中國台北 吳思瑤 陸委會 陸生團

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