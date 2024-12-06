陸生團訪台引風波…賴總統：一手交流 一手擾台

馬英九基金會邀陸生團訪台，陸生稱「中國台北」引發爭議，陸委會行政調查與處置。對此賴清德總統今天表示，希望兩岸能夠展開健康有序交流，但如果涉及矮化台灣，甚至一手所謂的交流、一手共機共艦擾台，違背交流的本意。至於後續處理，台灣是民主法治國家，交由主管機關依相關規定辦理。

賴清德總統出訪友邦，今天在帛琉與隨團媒體茶敘。聯合報記者提問，陸生訪台稱「中國台北」，陸委會認為馬英九基金會有違反聲明書切結事項疑慮，將行政調查與處置。總統是否贊成陸委會行政調查？未來若總統有機會與陸生面對面交流，當陸生稱「中國台北」時，會如何反應？會如何向陸生稱呼、介紹我們國家？

賴總統表示，這次七天六夜的出訪，可以看到、聽到國際社會稱呼我們是中華民國、中華民國台灣或台灣。他在520就職演說時就已提到，不論我們自己或國際友人，稱呼我們是台灣、中華民國台灣或中華民國，都是我們國家的名字，都一樣響亮。

賴總統說，一直以來，希望兩岸能夠展開健康有序的交流，但如果涉及矮化台灣，甚至一手所謂的交流、一手共機共艦擾台，不僅台灣人民不會接受，更違背了交流的本意。

賴總統表示，這次看到台灣有許多熱愛民主的年輕人站出來，清楚表達立場，並願意以民主來交流， 這就是民主台灣的可貴。至於如何進行後續處理，因為台灣是民主法治的國家，就交由主管機關依相關規定辦理。