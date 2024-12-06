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陸生團稱「中國台北」惹議 教育部：曾要求不發表政治言論

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
馬龍與陸生團到竹科探索館參訪，現場有不少大陸籍民眾高舉五星紅旗、手拿看板歡迎。記者巫鴻瑋／攝影
馬龍與陸生團到竹科探索館參訪，現場有不少大陸籍民眾高舉五星紅旗、手拿看板歡迎。記者巫鴻瑋／攝影

馬英九基金會日前安排陸生團參訪台灣各大專校院與台北市中山女高，因隨團陸生稱中華隊為「中國台北」，回後又有大陸媒體形容中山女高如「盤絲洞」，引發爭議。今天教育部表示，所有參訪學校均由基金會自行洽定，但教育部要求，不發表與活動無關的政治性言論和宣傳。

陸生團昨日上午結束參訪行程搭機離境，但過程中因復旦女大生宋思瑤一句「中國台北」引發綠營圍攻，陸委會可能祭出行政處分。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，宋思瑤是說習慣用語，沒有說要統一或發表政治性言論，若陸委會用最重處罰，「我們還是一個民主國家嗎？」

陸生團後續造訪台大、清大均引發學生抗議，教育部今天表示，馬英九基金會11月初申請大陸師生來台交流並參訪學校，教育部及相關部會依審查規定辦理，對所送來台行程表中參訪學校，均函詢學校是否如基金會行程表所列同意接待，所有參訪學校均由基金會自行洽定。

但陸生團來台前，教育部均要求接待的參訪學校提供流程和接待同意書等文件，且教育部也曾參與跨部會聯席會。如今陸生團引發政治爭議，教育部長鄭英耀今上午出席活動未受訪。

教育部則以文字回應表示，當時也提醒基金會，來台行程應秉持對等尊嚴原則，依規劃行程表進行，且不發表與活動無關的政治性言論與宣傳等，並維護相關人員安全，也提醒邀請單位避免干擾學生正常上課，維持校園安寧。

中國台北 教育部 陸生團

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