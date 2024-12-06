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梁文傑撇指名譴責宋思瑤 蕭旭岑：全台皆知民進黨霸凌

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
大陸女大生宋思瑤一句「中國台北」引綠營圍攻，陸委會可能祭出行政處分。陸委會發言人梁文傑表示，未來可能做出行政處分決定，沒有指責「個別」學生。馬英九基金會執行長蕭旭岑嗆，全民進黨政客霸凌女同學，已經是全台灣都知道的事情。記者屈彥辰／攝影
大陸女大生宋思瑤一句「中國台北」引綠營圍攻，陸委會可能祭出行政處分。陸委會發言人梁文傑表示，未來可能做出行政處分決定，沒有指責「個別」學生。馬英九基金會執行長蕭旭岑嗆，全民進黨政客霸凌女同學，已經是全台灣都知道的事情。記者屈彥辰／攝影

馬英九邀請陸生團來台，女大生宋思瑤一句「中國台北」引綠營圍攻，陸委會可能祭出行政處分。陸委會發言人梁文傑表示，未來可能做出行政處分決定，沒有指責「個別」學生。馬英九基金會執行長蕭旭岑嗆，全民進黨政客霸凌女同學，已經是全台灣都知道的事情。

針對梁文傑說法，蕭旭岑說，請去問民進黨立委沈伯洋、黃捷、王定宇、吳思瑤，有沒有指名道姓。怎麼可以霸凌女同學5天，梁文傑一副跟他無關的樣子？這是民進黨政客製造對立，如果有違規，陸委會1日就可以取消行程，陸委會從頭到尾都沒有說違規，只有提醒要小心社會反應，沒有違規為什麼要處分？

蕭旭岑轟，梁文傑是為綠營政客掩飾，全民進黨政客霸凌女同學，已經是全台灣都知道的事情，還可以說沒有指名道姓，真的很佩服。

蕭旭岑也反問，他只有一個問題，民進黨說傷了台灣的心，歡迎人數比抗議人數多50倍，是哪個玻璃心受傷，是綠色玻璃心受傷？「他們是我們邀請的客人，我們不保護他們，難道要跟著綠色政客譴責他們嗎？」他是就事論事，如果連入盤絲洞這種錯誤訊息也要跟著附和，還有台灣人尊嚴嗎？所有製造對立跟恐慌的都是民進黨立委跟陸委會，希望回歸民間交流本質，不要政治化。

關於梁文傑被問火星人布魯諾（Bruno Mars）來台開演唱會時，也講到「謝謝『中國台灣』」，他說布魯諾是外國人，梁是否有雙標、未來行政處分是否仍會申請等問題，蕭旭岑說，希望不要處分 但還是要看陸委會態度，梁文傑邏輯有問題，因為賴清德總統的新兩國論把大陸當成外國，那個大陸女同學也應當成外國人，梁文傑邏輯錯亂。

中國台北 梁文傑 民進黨 蕭旭岑 陸生團

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