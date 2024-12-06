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陸生為「中國台北」自責落淚 林奕華舉蔡英文這句名言

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長林奕華上午接受「千秋萬事」節目廣播專訪。圖／取自「千秋萬事」節目畫面
台北市副市長林奕華上午接受「千秋萬事」節目廣播專訪。圖／取自「千秋萬事」節目畫面

陸生團來台交流，因復旦女大學生宋思瑤一句「中國台北」引發爭議，陸委會甚至可能祭出行政處分，宋思瑤為此事壓力大且自責落淚。因雙城論壇舉辦在即，台北市副市長林奕華上午接受「千秋萬事」節目廣播專訪指出，蔡英文前總統說過，沒有人需要為自己的認同而道歉，應該給學生比較多的空間，愈交流愈相互理解。

另外，陸生團日前參訪中山女高，大陸桌球名將馬龍被大陸網民形容「進了盤絲洞」，引起不滿。林奕華說，這是大陸網民的言論，當然要表示反對、抗議，終究是對女性物化，但不要針對交流，陸生去中山女高，可以去看科技教育部分，看到台灣在教育上，可以培養出台積電等各方面的人才。

林奕華也說，網友鄉民的話應該要反對，但要不要擴大成這樣？或因為這樣而不交流？這是兩件事「不是為了保護女同學，最好的方式就是不交流，應該不是這樣」，應該是更健康看待交流的機會，不當言論要去糾正，但千萬不要過度擴大渲染。

對於邀請來訪的馬英九基金會，可能會因宋思瑤的話被處罰？或是當事人不能來台？林奕華說，所以交流還是很重要，其實陸生來台，更能理解台灣，應該很健康的來看，求同存異，互相交流才能互相認識理解，蔡英文也說過，沒有人需要為自己的認同而道歉，這件事對台灣比較敏感，但都是學生，應該給比較多的空間，不要把壓力在一個學生身上，愈交流才能愈理解。

中國台北 林奕華 蔡英文 陸委會 陸生團

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