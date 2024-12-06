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陸生團在台大、清大遭嗆 王炳忠批鬧事生噁心：民進黨的側翼

聯合報／ 記者程平／台北即時報導
陸生團3日訪問台大時，有台大社科院學生發起抗議行動，數十名學生高喊「這裡不是中國台北」「台大學生愛自由，中國同學要交流」等口號。圖／聯合報系資料照片
陸生團3日訪問台大時，有台大社科院學生發起抗議行動，數十名學生高喊「這裡不是中國台北」「台大學生愛自由，中國同學要交流」等口號。圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九邀請陸生團來台訪問，不過，訪問團在台大清大交流時，也受到部分學生抗議。新黨前發言人王炳忠表示，鬧事學生本來就是民進黨長年經營的外圍側翼；王炳忠也批評，陸委會指復旦學生宋思瑤來台「宣傳政治」行為，是無恥霸凌一個真誠善意的女生。

王炳忠說，一群什麼台大濁水溪社、新竹清大的學生鬧事，圈內人誰不曉得，這些社團本來就是民進黨長年經營的外圍側翼！當年搞太陽花，不就是你們的學長學姊，現在民進黨都執政多少年了，還在裝在野黨，一副被打壓的樣子，兜售那套有夠廉價的「民主」，這是噁心至極，看了就想吐。

王炳忠也說，現場對著陸生團吼「游回中國」，再發動台獨寫手羞辱宋思瑤是「沒有教養的中國女孩」，原來你們的教養，就是出來秀下限，做青鳥，想再學你們的學長姊到立法院打炮嗎？

王炳忠批評，陸委會給宋思瑤扣罪名，說她來台「宣傳政治」，真是經典的做賊喊抓賊，無恥的霸凌一個真誠善意的復旦女生。「中國台北」這麼可怕，會矮化台灣，怎麼前不久高雄市政府還請來美國歌手火星人，人家公開寫「感謝中國台灣」，你們不是照樣歡迎他嗎？

王炳忠說，狗屁的平等尊嚴，從來只是拿來搞兩岸對抗的藉口。看看這麼多年，拿體育搞政治的就是民進黨，這回綠媒訪問陸生設的各種坑，更是無處不政治，然後還有臉不准陸生搞政治，讓人家來台做客的只能受辱而不可回嘴，不但假死了，而且壞透了。

兩岸關係 台大 清大 王炳忠 陸生團

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