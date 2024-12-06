蕭旭岑：我們還是民主國家嗎

馬英九基金會邀請陸生團來台交流，因復旦女大生宋思瑤一句「中國台北」引發綠營群起圍攻，陸委會可能祭出行政處分。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，宋思瑤是說習慣用語，沒有說要統一或發表政治性言論，若陸委會用最重處罰，「我們還是一個民主國家嗎」？

蕭旭岑說，宋思瑤為講出「中國台北」引發反應後壓力很大也很自責，他安慰說大部分台灣人並沒有覺得冒犯，而是看到她真心恭喜台灣棒球隊拿到世界冠軍，也給她看了些民眾反應，她流下淚來；宋思瑤是很好的女孩子，非常在乎說錯話，一個廿歲女同學被鋪天蓋地霸凌，難道這是台灣要給大陸同學看到的嗎？

國民黨立委賴士葆、羅智強、徐巧芯今將與蕭旭岑在立法院舉行記者會，請民進黨政府高抬貴手，不要對兩岸交流戒嚴。

蕭旭岑表示，民進黨立委王世堅反對陸委會祭出行政處分，王認為台灣是什麼名稱根本沒必要爭論，這才是正派的民進黨人，因為一個小女生講「中國台北」就封殺整個團，真的不是民主；王世堅言行讓陸生認為台灣還是有理性的人，「叫囂會給陸生好印象嗎」？蕭旭岑說，這次陸生訪台，師生互動成果超乎預期，學生間互動佳，彼此約定再會，這才是推動兩岸交流目的。賴政府阻絕兩岸交流，但交流可以化解不必要的敵意與誤會，他還請大陸同學回去說台灣有多美好，台灣人是善良好客的，並非都是綠營側翼。