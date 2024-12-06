陸生一句「中國台北」遭圍剿 陸委會：馬辦提油救火要負責

馬英九基金會邀陸生團來台，陸生受訪說出「中國台北」引發爭議，陸委會主委邱垂正表態將審查。陸委會副主委兼發言人梁文傑昨天表示，會邀集相關單位按行政程序查處，是否禁止主辦單位（馬英九基金會）六個月至五年內不得再邀請，等開完會後才能宣布。

梁文傑昨在陸委會例行記者會上表示，陸生團違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」第十六條，辦法同時規定了進入台灣的大陸人士和邀請單位雙方義務。

他說，去年馬英九基金會也邀請陸生團，身分幾乎都是共青團、預備中共黨員或黨員，我方不會因此拒絕，我方希望兩岸交流不能發表傷害台灣地位的言論，「中國台北」說有強烈政治意涵，「把台灣矮化成中華人民共和國的一省」，造成社會紛擾就應該處理。

梁文傑表示，我方沒指責、針對個別學生，也許因為她從小教育，腦袋想的就是「中國台北」，但事發後有提醒和警告邀請單位，馬英九基金會沒有好好處理，發言還提油救火，讓事情愈鬧愈大，造成清大校園一邊揮國旗、一邊五星旗情況，激化社會對立當然要請邀請單位負責。

梁文傑也還原中山女高爭議始末。他說，去年陸生團只參訪大學，今年多了女高，因與大學體制不同，陸委會有詢問，得到馬英九基金會保證及校長同意後放行，但事情總難如人所料，中山女高家長會出面抗議。

媒體將美國歌手布魯諾九月來台開唱後發文感謝「中國台灣」與此次陸生案對比，梁文傑說，我方堅持中華民國的存在，在兩岸交往中堅持基本原則，外國人怎麼說跟台灣地位沒有關係。

未來陸生團訪台是否成為絕響？樊振東、全紅嬋、潘展樂等大陸運動明星是否受限？梁文傑說，他們要來台灣比賽或參加正常體育活動，都很歡迎。