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陸生團多為黨員 陸委會：非審查來台唯一標準

中央社／ 台北5日電
馬英九基金會邀請奧運桌球金牌選手馬龍（中）在內41名師生來台訪問，今天結束行程返回北京，馬龍向現場送機的粉絲揮手道別。聯合報記者黃仲明／攝影
馬英九基金會邀請奧運桌球金牌選手馬龍（中）在內41名師生來台訪問，今天結束行程返回北京，馬龍向現場送機的粉絲揮手道別。聯合報記者黃仲明／攝影

馬英九基金會邀請中國大陸大學師生來台參訪，成員多具共產黨員身分。陸委會表示，共產黨員身分只是審查來台其中一個標準；否則可能很多大陸學者、企業界人士也不能來台灣。

大陸委員會（陸委會）5日下午召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑於會上做出上述表示。

梁文傑表示，去年馬辦也邀請陸生團到訪台灣，去年陸生團學生組成可說幾乎都是共青團成員，或是有預備黨員、黨員身分；去年整體活動順利，沒有太大變數，所以今年也允許比照去年辦理，例如可安排陸生接受媒體訪問。

梁文傑指出，馬辦規畫邀請陸生團到訪台灣時，政府單位從頭到尾都知道這些團員的組成背景，不過不會由於對方具備黨員相關身分就拒絕其到訪台灣的申請，黨員身分僅是審查條件其中一個標準。

「如果是因為黨員就不讓他來，或共青團也不讓他來，大陸很多官員、學者或企業界，都沒辦法來了，這不是推動兩岸交流的本意」，梁文傑強調，不過只要來到台灣，一定會要求不可以發表傷害台灣地位的言論，這是基本要求。

陸生 馬英九基金會 馬龍

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