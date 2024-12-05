快訊

連續2天神隱…韓媒曝尹錫悅今將發聲明道歉 南韓總統府出聲否認

聯合報「25個台北租屋故事」專題 獲吳舜文新聞獎

精準預測會戒嚴！南韓在野黨議員稱「百分之百有第2次」 怒轟：總統陷入瘋狂

樊振東、全紅嬋不能來？ 陸委會：正常體育活動都歡迎

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
馬英九基金會今年邀請陸生團來台，但學生受訪言論引發爭議，未來可能成為絕響，馬英九基金會執行長蕭旭岑因此遺憾表示，預計明年邀請的樊振東、全紅嬋、潘展樂等大陸運動員可能都不能來了。圖為大陸桌球名將樊振東。（新華社）
馬英九基金會今年邀請陸生團來台，但學生受訪言論引發爭議，未來可能成為絕響，馬英九基金會執行長蕭旭岑因此遺憾表示，預計明年邀請的樊振東、全紅嬋、潘展樂等大陸運動員可能都不能來了。圖為大陸桌球名將樊振東。（新華社）

陸委會將就陸生團在台期間，受訪的「中國台北」言論爭議進行審查，導致馬英九基金會執行長蕭旭岑遺憾表示，本來明年要邀請大陸奧運金牌泳渡日月潭，現在樊振東、全紅嬋、潘展樂都不能來了。陸委會副主委兼發言人梁文傑5日回應說，他們要來台比賽或參加正常體育活動都很歡迎，且「不會只有馬英九基金會作為邀請團體」。

梁文傑5日主持陸委會例行記者會，就陸生團一案的審查，表示會很快召開會議，邀集相關單位做出跨部會決定，按照相關行政程序來查處，但是否會禁止主辦單位（馬英九基金會）六個月至五年內不得再邀請，要等開完會之後才能宣布。

至於未來陸生團訪台是否成為絕響，樊振東、全紅嬋、潘展樂等大陸運動明星都將受限，梁文傑回應說，未來全紅嬋、樊振東等人，若要來台灣比賽或參加正常體育活動，我們都很歡迎。

他說，不會因為馬英九基金會可能沒辦法邀請，他們就沒機會來台灣，「而且他們來台灣，不會只有馬英九基金會做為邀請團體」。

梁文傑也就馬辦指控，陸委會想要懲處的原因，是馬龍太熱門做出回應。他說，這有點言過其實，因為馬龍在桌球界的地位大約等於籃球界的麥可·喬丹，網球界的費德勒，台灣桌球迷不少，其熱門是因為個人成就，當初讓馬龍來台，就不會擔心他很熱門。

另，對於有媒體將美國歌手布魯諾（Bruno Mars）9月來台開唱後，發文感謝「中國台灣」，與此次陸生案對比，梁文傑說，我方堅持中華民國的存在，所以在兩岸交往中堅持基本原則，至於其他外國人怎麼說，跟台灣的地位沒有關係。

馬龍

延伸閱讀

影／陸生團今天返回北京 上百粉絲送行馬龍、彭弋航

高中生心智不成熟誰說的？蕭旭岑替葉丙成澄清

馬龍參訪中山女高「像進盤絲洞」 蕭旭岑：只是網友留言

馬龍到訪台積電 陸生團留深刻印象：肯定會再來台灣

相關新聞

樊振東、全紅嬋不能來？ 陸委會：正常體育活動都歡迎

陸委會將就陸生團在台期間，受訪的「中國台北」言論爭議進行審查，導致馬英九基金會執行長蕭旭岑遺憾表示，本來明年要邀請大陸奧...

藍委轟民進黨表面歡迎陸團訪台 實則當成瘟疫

馬英九基金會邀請奧運金牌桌球選手馬龍領銜的陸生團來台交流，但因大陸女大生宋思瑤一句「中國台北」引發綠營批評。國民黨立委賴...

「很快審查陸生團」 陸委會：馬辦提油救火要負責

馬英九基金會邀陸生團來台，陸生受訪說出「中國台北」引發爭議，陸委會主委邱垂正表態將審查。陸委會副主委兼發言人梁文傑5日表...

中山女高被戲稱「盤絲洞」 蔣萬安力挺學生連署捍衛名譽

奧運名將馬龍與陸生團日前訪中山女高，有大陸網友酸是「進入盤絲洞」引爭議。市長蔣萬安今天被問此事，蔣大力支持中山女高連署及...

陸生團訪台 曹興誠：國民黨不敢提中華民國

陸生團今天上午搭機離台，結束來台參訪行程。前聯電董事長曹興誠批評，馬辦找中共黨員來台灣喊一些口號，有中共黨員在的場合，卻...

影／陸生團今天返回北京 上百粉絲送行馬龍、彭弋航

馬英九基金會邀請奧運金牌桌球選手馬龍、奧運射擊金牌楊倩等40名陸生團來台交流，訪問團於11月27日搭機抵台，歷經在台9天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。