藍委轟民進黨表面歡迎陸團訪台 實則當成瘟疫

馬英九基金會邀請奧運金牌桌球選手馬龍領銜的陸生團來台交流，但因大陸女大生宋思瑤一句「中國台北」引發綠營批評。國民黨立委賴士葆說，政府官員表面歡迎，實則把大陸來訪團當瘟疫，動輒汙名化大陸訪團形象，民進黨施政隨處可見戒嚴影子。

賴士葆表示，他要表達對賴政府和陸委會最強力的譴責和憤怒，馬英九基金會邀請大陸年輕人來台交流訪問，核准通過之後再來雞蛋挑骨頭，藉著大陸女大學生的一句話，就準備要對馬英九基金會給予行政處分6個月到5年之間不得再邀請大陸團，整件事情可以確認賴政府說希望兩岸交流根本不是真心話，其實內心看兩岸交流如洪水猛獸一般。

賴士葆指出，這次大陸團來訪之前，他參與協調的過程看到官員表面上雖口口聲聲說歡迎交流，但仍舊不脫僚氣，不甚友善，充分感受到看待大陸來訪團像瘟疫一般的氛圍。陸委會官員當場說出「高中生心智不成熟，不適合對話」的說法，甚至於沒有參與協調會的陸委會主委邱垂正，昨日在立法院內政委員會還公開表示他在協調會中說要開放給媒體採訪這些莫須有的指控，使得擔任協調的立委公親變事主，政府變成謠言散播中心，起心動念就是要汙名化大陸參訪團的形象。

賴士葆說，南韓政府宣布戒嚴之後匆促宣布結束，民進黨團也在第一時間發文表達支持，隨即立即刪文，只是凡走過的必留下痕跡，日本、韓國、土耳其等國多家媒體都刊登「台灣執政黨發文支持韓國戒嚴，但又倉促刪除」的相關新聞。

賴士葆酸，其實民進黨不必火速刪文，也不需再三強調沒有支持韓國戒嚴，因為從現實面來看，台灣沒有宣布戒嚴，但是用意識形態治國，黨同伐異，施政隨處有戒嚴的影子，陸生一句「中國台北」，就引來一連串追殺，彷彿台灣就真的要被統戰了，台灣有這麼脆弱嗎？