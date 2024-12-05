「很快審查陸生團」 陸委會：馬辦提油救火要負責

馬英九基金會邀陸生團來台，陸生受訪說出「中國台北」引發爭議，陸委會主委邱垂正表態將審查。陸委會副主委兼發言人梁文傑5日表示，會很快地召開會議，並稱之所以允許陸生受訪，是去年相對平順，但今年出人意料的事情發生了，「當然要邀請單位負責」，他抨擊馬英九基金會未好好處理問題，還提油救火導致越鬧越大。

就陸生團來台言論，邱垂正昨日表示，此團有「很多」涉及到矮化台灣，與活動無關的政治性言論與宣傳，涉及到違反大陸人士來台的許可辦法，後續將按既有機制，進一步做行政方面處分。

對於審查結果何時出爐，梁文傑5日主持陸委會例行記者會時說，陸委會會邀集相關單位，做出跨部會決定，按相關行政程序來查處，至於是否會禁止主辦單位（馬英九基金會）六個月至五年內不得再邀請，要等開完會之後才能宣布。

他強調，「會很快地召開會議，只能跟你說會很快。」

梁文傑說，陸生團此次違反的是「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」第十六條，辦法同時規定了進入台灣的大陸人士，和邀請單位雙方義務。

事前把關是否出包？梁文傑說，去年馬英九基金會也邀請陸生團，身分也幾乎都是共青團、預備中共黨員或中共黨員身分，我方不會因此拒絕他們來。

梁文傑強調，我方希望兩岸交流的本意，就是不能發表傷害台灣地位的言論，這是基本要求。「中國台北」是有強烈政治性意涵的，「把台灣矮化成中華人民共和國的一省」，相信馬前總統當總統時也不會接受。

梁文傑繼續表示，對所有來台交流的團體，通案原則是遵守三不一低調，包括不受訪，惟我方認為去年整體過程相對平順，相信馬英九基金會可以處理得好，邀請方也做出承諾，但現在造成社會紛擾，就應該進行處理。

就馬英九基金會發言人蕭旭岑抨擊是霸凌小女生、戒嚴心態。梁文傑說，我方沒有指責、針對個別學生，也許因為她從小的教育，包括預備黨員身分，所以腦袋裡想的就是「中國台北」，但事發後也有提醒和警告邀請單位，但馬英九基金會沒有好好處理，發言還提油救火，讓事情越鬧越大，造成清大校園一邊揮國旗、一邊五星旗，激化社會對立，所以當然要請邀請單位的負責。

同場記者會上，梁文傑也反駁，處分理由並非是「馬龍太熱門」，因為行前就預料得到。他並還原有關中山女高爭議始末，表示去年陸生團並未參訪高中，只有大學，今年多了女高，但因與大學體制不同，所以陸委會有做詢問，在得到馬英九基金會保證、校長同意後放行，但事情總是難如人所料，中山女高家長會出面抗議。

另，對於有媒體將美國歌手布魯諾（Bruno Mars）9月來台開唱後，發文感謝「中國台灣」，與此次陸生案對比，梁文傑說，我方堅持中華民國的存在，所以在兩岸交往中堅持基本原則，至於其他外國人怎麼說，跟台灣的地位沒有關係。