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中山女高被戲稱「盤絲洞」 蔣萬安力挺學生連署捍衛名譽

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天赴議會總質詢。記者／林麗玉攝影
蔣萬安今天赴議會總質詢。記者／林麗玉攝影

奧運名將馬龍與陸生團日前訪中山女高，有大陸網友酸是「進入盤絲洞」引爭議。市長蔣萬安今天被問此事，蔣大力支持中山女高連署及校方發聲明，表示學校已經發了聲明，當然支持中山女高學生。

針對大陸網友的說法，中山女高學生連署捍衛名譽，今校方也發出2點聲明，強調校方立場與學生、校友一致，堅決抗議物化女性的報導，已請主辦單位正視與溝通。

蔣萬安今天赴議會總質詢被問及此事，另外對於先前馬龍只有參訪，沒有與學生交流，蔣今也被問，是否認為高中生不適合交流？台灣的高中生，其實都夠成熟，也都很有自己有主見，我們也要對自己有信心。

至於今年城市論壇12月17日登場，上海團將由副市長華源率團16日抵台，民進黨議員批評上海方藉此矮化，給台灣、蔣萬安「穿小鞋」。北市長蔣萬安今天回應，市府一切都是依照規定、還有慣例來辦理，一切也都會要經過中央包括陸委會在內的審查。

馬龍

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