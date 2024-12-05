影／陸生團今天返回北京 上百粉絲送行馬龍、彭弋航

馬英九基金會邀請奧運金牌桌球選手馬龍、奧運射擊金牌楊倩等40名陸生團來台交流，訪問團於11月27日搭機抵台，歷經在台9天8夜的行程後，搭乘中國國際航空CA-186航班於今天下午1點15分飛往北京。不少粉絲趕到機場幫馬龍送行，還有粉絲趁隙塞了小餅乾給北京清華的學生彭弋航。

馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪時表示，每位陸生在昨晚的歡送餐會都有發表感言，讓他非常的感動的是每一位陸生都感謝台灣人，來台9天8夜都受到台灣民眾真誠、熱情的歡迎，他們回去大陸後，會告訴親朋好友「台灣人是這麼的善良、好客以及熱情」。

讓大陸的同學們看看台灣人是怎麼樣歡迎他們，之後他們的親朋好友也會願意到台灣來，這才是推動兩岸交流的目的。蕭旭岑也呼籲陸委會「不要用戒嚴的心態阻斷兩岸交流」， 只因為宋思瑤同學的習慣用語就把整個陸生團給封殺，甚至阻斷未來兩岸交流機會的話相當可惜。

日前南韓政府宣佈戒嚴，民進黨團在社群發文附和後火速刪文，對於此事蕭旭岑說，民進黨是真的想要戒嚴，用一種戒嚴的心態跟戒嚴的作法阻斷兩岸交流，這樣的做法貽笑國際，國際都在報導台灣的執政黨想要戒嚴，就像他們霸凌這個大陸的女同學也是貽笑國際，1個20歲女同學講的習慣用語，也不是政治性言論，連民進黨的王世堅委員也出來聲援根本不應該處分。

蕭旭岑強調，拜託民進黨，不要讓人家覺得你們不但是霸凌黨還是戒嚴黨，不要把真實的心態暴露出來，原來是真的想要戒嚴、管制言論。當年賴清德總統當台南市長的時候，他到大陸去講台獨，請問他有被驅逐出境嗎？他的行程有停止嗎？前總統馬英久去年到大陸講中華民國憲法，也沒有被停止行程，難道台灣比大陸還不如嗎？他也奉勸民進黨及陸委會真的要好好想一想，不要再用這個戒嚴的心態在阻斷兩岸交流。