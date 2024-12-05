【重磅快評】都怪賴士葆？邱垂正此鍋甩得不漂亮

馬英九基金會邀請奧運6金選手馬龍領銜的陸生團來台交流，9天8夜的參訪行程今天畫上句點。期間波折不斷，陸委會主委邱垂正有意以祭出行政處分作結；基金會執行長蕭旭岑、立委賴士葆今天也不客氣，分別還原中山女中參訪及陸生團女大生受訪事件始末，邱垂正若要開鍘，應該要先清楚說明。

邱垂正昨天在立法院表示，待陸生團回去後，將邀集相關主管機關就行政程序進一步處分，依法可禁止馬英九基金會6個月至5年內不得再邀請陸籍人士來台交流；對違反相關規定的陸生團成員則註記身分，可能一至五年內無法來台；邱並加碼爆料，正是因為藍委賴士葆主持協調會，才開放陸生團接受媒體訪問。

邱垂正不僅要對馬英九基金會及陸生團成員開鍘，而且還公開甩鍋給國民黨，意指會發生女大生受訪說出「中國台北隊」，這都要怪藍委賴士葆；但賴士葆拒絕背鍋，強調他在協調會中完全沒有提及要開放媒體採訪之事，指邱是隨意栽贓，他強烈抗議並要求邱必須澄清。

賴士葆有沒有提到陸生團可以接受採訪，這要進一步還原協調會的過程才能釐清；但很清楚的是，馬英九基金會為促成陸生團成行，對於陸委會、教育部的要求幾乎都照單全收，特別是首站中山女中的行程至為關鍵，因為若不照辦，整個陸生團可能因此被取消。

結果，在行前的協調會中，陸委會官員連「高中生心智不成熟」的話都敢說了，依常理判斷，怎麼又會同意讓陸生團接受媒體採訪？即使賴士葆提了，陸委會官員會乖乖接受？

還原「高中生心智不成熟」風波，賴士葆後來澄清是陸委會官員在協調會中的說法，一度讓教育部次長葉丙成背鍋，賴表示歉意並取得葉的諒解；蕭旭岑也一再表示「葉次長沒有講這個話」，甚至還說「葉對這次交流幫助很大」。但陸委會從頭到尾都未吭一聲，實在也不厚道。

再者，邱垂正都說了，對於陸生團來台交流，陸委會有所謂的「三不一低調」原則，分別為不得從事對台宣傳行為等與許可目的不符的活動、不發表與活動無關政治性言論與宣傳、勿有矮化台灣的行為或用語、來台不得接受媒體採訪與保持低調；陸委會官員對「三不一低調」原則應念茲在茲，即使賴士葆真有提出陸生團受訪的要求，陸委會卻未表示意見，豈非失職，難不成陸委會是賴士葆當家？

邱垂正沒有管好屬下，協調會中口不擇言，重要關鍵又未能表達立場，出事後只知道要行政處分馬英九基金會及陸生團成員，甚至甩鍋給藍委賴士葆。外界看來，邱垂正這個鍋實在甩得不漂亮。