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邱垂正稱介入開放陸生受訪 賴士葆：我不接受栽贓

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆說，昨天邱垂正提及，由於他主持的協調會，才開放接受媒體訪問，這完全是莫須有的指控。記者杜建重／攝影
國民黨立委賴士葆說，昨天邱垂正提及，由於他主持的協調會，才開放接受媒體訪問，這完全是莫須有的指控。記者杜建重／攝影

馬英九基金會邀請奧運金牌桌球選手馬龍領銜的陸生團來台交流，陸委會主委邱垂正昨說法被解讀成因國民黨立委賴士葆介入，才開放陸生接受媒體訪問。賴士葆今日喊話邱垂正出面澄清，他不接受隨意栽贓。

馬龍領銜的陸生團來台交流，復旦大學女學生宋思瑤接受媒體訪問時，提到中華隊於「世界12強棒球賽」奪冠，她以「中國台北隊」稱呼中華隊，祝賀中華隊獲得世界冠軍，引綠營批評外，陸委會也可能祭出6個月到5年不得再邀的行政處分。

賴士葆說，昨天邱垂正提及，由於他主持的協調會，才開放接受媒體訪問，這完全是莫須有的指控。他在11月7日主持馬辦申請陸生訪問團的協調會，參加的官方單位有教育部、陸委會、移民署等。會中馬辦最在乎的是希望審查盡快得到答案，因此對於教育部以及陸委會提出的所有要求幾乎照單全收。

賴士葆強調，他在會中完全沒有提及要開放給媒體採訪之事，我是抱著讓學生團能圓滿成行的心態進行協調，所以對於陸委會官員所提「高中生心智不成熟不適合對話」的說法也隱忍不發。對於邱垂正不明事理的隨意栽贓，他本人強烈抗議且不能接受，邱垂正必須澄清回應。

馬龍

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