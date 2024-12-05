歡迎陸生團比抗議多30倍 蕭旭岑：民進黨怕傷害選情

馬英九基金會邀請奧運金牌桌球選手馬龍領銜的陸生團來台交流，因復旦大學女學生宋思瑤一句「中國台北」，陸委會可能對此祭出行政處分。馬英九基金會執行長蕭旭岑今早接受專訪，直言民進黨害怕陸生團來愈多，抗中保台牌打不出來，傷害選情。

馬龍領銜陸生團來台交流，人氣滿滿。宋思瑤提到中華隊於「世界12強棒球賽」奪冠一事，她以「中國台北隊」稱呼中華隊，對中華隊獲得世界冠軍表示祝賀，引發綠營大肆批評。陸委會也可能祭出6個月到5年不得再邀的行政處分。

蕭旭岑今早接受專訪，認為是因為馬龍太受歡迎，致5年內不能來台灣，連帶影響明年想要邀請奧運金牌樊振東、全紅嬋，前總統馬英九邀請他們來游日月潭，這是兩岸非常好的事情，陸委會怕馬龍效應外溢，用離譜理由禁止5年。只是因為復旦女同學的習慣用語，也沒有說要統一或發表政治性言論，竟被陸委會用最重處罰，「我們還是一個民主國家嗎 ？」

蕭旭岑說，賴清德總統2014年當台南市長時也到大陸去，賴清德講台獨，賴清德有被驅逐出境嗎？後續行程有受影響嗎？監察院長陳菊2009年去大陸也說「我們中央的馬英九總統」，有被大陸取消行程嗎？馬英九去年到大陸講「中華民國憲法」，有被取消行程嗎？復旦女學生講了習慣用語，就被陸委會祭出最重處罰，連帶馬龍都不能來，看起來大陸比我方更包容，民進黨政客說自己多民主，結果玻璃心。

蕭旭岑指出，民進黨在乎馬龍太受歡迎，不希望正面兩岸交流效應外溢到整個台灣，兩岸這麼緊張時，有這樣的團來，大家覺得兩岸重新春暖花開，民進黨無法接受就祭出這樣的行政處分，真心不要兩岸交流。

蕭旭岑表示，去年就邀了陸生團，跟陸委會協議比照去年，陸委會特別說不能接受專訪，針對活動來問是側訪，所以陸委會是混淆視聽，台灣國抗議的新聞稿說「Chinese Taipei」翻成「中國台北」，所以宋思瑤講的沒有錯，台灣國希望改成台灣共和國。連台灣國都認為沒有講錯，陸委會卻認為是最嚴重罪行，難怪民進黨支持南韓戒嚴，真正想做的就是戒嚴，邀任何 人都不能邀就是戒嚴，用習慣用語都要當成嚴重罪行來辦，代表民進黨心無民主法治。

蕭旭岑也提到，抗議的人跟歡迎的人比起來，歡迎的人多了30倍，他們有受到傷害嗎？說台灣人情感受到傷害，哪些人受到傷害？受到傷害的人只有賴清德、民進黨跟側翼，因為馬龍跟陸生團太受歡迎，玻璃心受到傷害。

蕭旭岑分享，陸生團到淡水、新竹，人潮很恐怖，沿途收到民眾打氣，也不是來給馬龍簽名，是自發性的感謝邀請這樣的團來。兩岸就是要這樣交流，民進黨怕這種團邀的愈多，抗中保台牌打不出來，傷害的是民進黨未來選情，「他們一定讓我們5年之內不能邀，要在賴清德下次選總統前，馬英九基金會不能再邀。」陸委會主委邱垂正是個學者、好人，也只是奉命不能讓大陸受歡迎的明星來，因為一來民進黨就沒戲唱。

蕭旭岑說，有些民眾跟他講為什麼民進黨這麼討厭陸生團來，看到大陸清華大學中文系大二生彭弋航這個「神仙妹妹」，再看看馬龍，再回頭看看綠委王義川、黃捷、沈伯洋，台灣人看久了，覺得誰比較可愛？ 一比就高下立判，人家是彬彬有禮，相反的那邊是齜牙裂嘴，做政治攻擊，台灣人會分辨，民進黨就是不要讓這些好的範本來。

蕭旭岑感慨，台灣會怕比較嗎，台灣人有這麼多優點，這麼開放多元，卻被民進黨搞成閉鎖、戒嚴、目光如豆又害怕比較，真的覺得很丟臉。昨天有清大學生說他們丟台灣人的臉，因為是學生，他不好反駁。害怕比較又禁止人家來，彷彿井底之蛙，他昨天受訪時被干擾，不是希望大陸學生看到台灣民主？結果展現出來的是專制叫囂，既然是兩岸交流，要展現台灣好的一面給大陸同學看。