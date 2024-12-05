高中生心智不成熟誰說的？蕭旭岑替葉丙成澄清

馬英九基金會邀請奧運金牌桌球選手馬龍領銜的陸生團來台交流，陸生團行程之一是參訪中山女中。馬英九基金會執行長蕭旭岑今早接受專訪，揭露說高中生心智未成熟的就是陸委會官員，替教育部次長葉丙成澄清。他說，中山女中行程是最關鍵行程，若不調整，整個陸生團可能因此被取消。

馬龍領銜的陸生團來台交流，受到相當大的歡迎。蕭旭岑談昨日陸生團到清華大學，遇到學生抗議，還被要求他拿中華民國國旗。他說，如果學生好好講，「拿中華民國國旗好嗎」，他就會拿，但卻用命令式的語氣說「你給我拿」，他不予理會。隨後雖遭批評，但他根本不在乎民進黨這些政客、側翼，好好講他會接受，學生用那樣的態度講話，這就是專制態度。

蕭旭岑表示，他堅守中華民國憲法跟兩岸人民關係條例，他不在乎別人怎麼講他，他要示範給全台同胞看，他為什麼不拿國旗，因為態度不好，如果這樣叫他拿就拿，這不是民主。

蕭旭岑接著還原前總統馬英九跟台灣國抗議群眾互動過程，表示馬前總統是走過去跟台灣國的人說「謝謝你們歡迎我」，他沒有看到馬前總統做鬼臉，隨扈也沒看到，這也是民主展現。

蕭旭岑還說，還有同學叫「蕭旭岑你給我出來」，還要求他道歉，他不解他為什麼要道歉，跟同學溝通後，也沒講什麼就走了。有大陸同學說他很有風度，要讓陸生看到台灣好的一面。

談到台北101董座賈永婕稱馬龍是「可愛大男生」卻被批統戰，蕭旭岑說，她講出大多數台灣人心聲，而且她是民進黨任命的，代表綠委沈伯洋、王義川之流只是少數。

提及陸生團到中山女中的行程，蕭旭岑揭露，在國民黨立委賴士葆主持的協調會中，說高中生心智未成熟的就是陸委會官員，民進黨政府最在乎的是中山女中行程，甚至要求如果中山女中行程沒有調整，就不准陸生團來，他不知道為什麼，可能是不希望陸生良好形象延伸到高中。他也說，葉丙成是個比較正派的人，站在教育部立場沒有問題，他們很怕台灣高中生跑去大陸念大學，這是專業立場。葉丙成跟他通電話，希望他幫忙澄清，他一口就答應。

蕭旭岑表示，中山女中行程後來做了讓步，同意不讓中山女中學生跟陸生交流，陸委會才同意，當時中山女中是最關鍵行程，他們多害怕台灣孩子們看到大陸正面的那一面。但當到中山女中時，那些女同學是自發性的來，顏擇雅、朱宥勳之流的綠色文人最近大吵訪中山女中行被詮釋成進入盤絲洞，中山女中這些綠色家長去抗議。中山女中向他們反映，調查後發現根本不是媒體報導，只是網民留言，卻當成媒體報導，台灣也有一堆網民留言，這些都要去管嗎？請問網民留言能夠代表大陸媒體嗎？也是有可能反串。

蕭旭岑表示，一個網民留言搞到沸沸揚揚，沒事找事，難道會把每個人留言拿來責難嗎？綠色文人要護航民進黨，他沒有意見，但不要捏造事實，像海基會秘書長羅文嘉公開說有網紅在天安門前比YA，就被留置3天，該網紅都當面出來否認，結果到現在還在講，這些人捏造事實，丟台灣人的臉。

蕭旭岑也轟，執政黨的國會黨團支持南韓戒嚴，全世界都在譴責台灣執政黨，不覺得很丟臉嗎？這些政客、文人捏造事實，散播謠言，對國際形象很差，都是這些人，丟臉。