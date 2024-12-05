一句「中國台北」恐被陸委會行政處分 宋思瑤落淚自責說錯話

馬英九基金會邀請奧運金牌桌球選手馬龍領銜的陸生團來台交流，因復旦大學女學生宋思瑤一句「中國台北」引發爭議，陸委會甚至可能祭出行政處分。馬英九基金會執行長蕭旭岑今早接受專訪，坦言宋思瑤為此事壓力大且自責落淚，感謝多數台灣人給了宋思瑤溫暖，這些綠色玻璃心不能代表台灣人。

馬龍領銜陸生團來台交流，所到之處人氣滿滿，但宋思瑤提到中華隊於「世界12強棒球賽」奪冠一事，她以「中國台北隊」稱呼中華隊，對中華隊獲得世界冠軍表示祝賀，引發綠營大肆批評。陸委會也可能祭出6個月到5年不得再邀的行政處分。

蕭旭岑說，昨天是歡送餐會，大陸同學們上台表達感言，每個都感謝台灣民眾，到哪裡都得到溫暖，有很多同學講他們到日月潭、台北101、故宮，遇到台灣人都說「謝謝你們來」，給他們打氣。這些頂尖大學同學回去大陸，未來也會進入各行業，對台灣的印象這麼好，這就是兩岸交流目的。

蕭旭岑表示，民進黨立委王世堅反對陸委會祭出行政處分，王認為台灣是什麼名稱根本沒有必要爭論，這才是正派的民進黨人。因為一個小女生講「中國台北」就要封殺整個團，這真的不是民主，王世堅這樣言行讓陸生看了也讓他們覺得台灣還是有理性的人，叫囂會給陸生好印象嗎？

蕭旭岑表示，這次兩岸交流不只在跟民眾互動，還有跟六所大學交流，成果超乎預期，不管是老師或校方互動，以及學生之間互動都非常好。很多大陸同學說印象最深刻的是跟台灣同學互動，彼此還約定要去哪裡吃東西、看風景，這才是推動兩岸交流目的。賴政府阻絕兩岸交流，但交流可以化解很多不必要的敵意跟誤會，他還請大陸同學回去跟親朋好友說台灣有多美好，台灣人是善良好客的，不是都是青鳥跟1450。

蕭旭岑也坦言，宋思瑤為她講出「中國台北」引發反應，壓力很大也很自責。他安慰她，大部分台灣人並沒有覺得她冒犯，很多台灣人看到的是她真心恭喜台灣棒球隊拿到世界冠軍，也給她看了些民眾反應，她流下淚來。

蕭旭岑說，宋思瑤其實講得很得體，只是一句中國台北，被民進黨、陸委會連打數天，還好王世堅出來講公道話。宋思瑤是很好的女孩子，非常在乎說錯話，他向她說「我們請你們來就是要保護你們，難道要讓你被霸凌嗎」， 霸凌她的人只有少部分的人，「思瑤（指民進黨立院黨團幹事長吳思瑤）何苦為難思瑤？」 真正大部分台灣人覺得她是有善意的，她聽完當場落淚。

蕭旭岑批，一個20歲的女同學被鋪天蓋地霸凌，難道這是台灣要給大陸同學看到的嗎？「感謝多數台灣人給了宋思瑤溫暖，感謝這些民眾，你們才是真正的台灣人，這些綠色玻璃心不能代表台灣人。」

蕭旭岑強調，他要公開喊話陸委會，如果要對馬英九基金會做行政處分，請讓他們說明，根據陸委會切結，如果有違反規定將即刻終止行程，可是到今天有被終止行程嗎？他認為要有雅量，不要為難20歲的女同學，用一句話封殺大陸桌球國手樊振東、大陸跳水明星全紅嬋等。

蕭旭岑最後說，兩岸這麼緊張，民間做這麼多努力，政治上因為賴清德總統堅持新兩國論，兩岸緊張的情況下，連民間交流都要封殺，難道想要戰爭嗎？想要走上烏克蘭道路嗎？賴清德想要做的就是南韓總統尹錫悅那樣，偶像就是烏克蘭總統澤倫斯基。