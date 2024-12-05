馬龍團訪中山女高掀風波 校方抗議不當標籤：物化女性

馬英九基金會安排大陸師生團訪台，桌球名將馬龍也隨行，抵台首站參訪北市中山女高，卻引發一連串爭議。校方2點說明接待訪問團的立場與態度，直言陸網與社群媒體非事實言論、物化女性報導、譴責師生言論，已造成親師生及校友相當大的傷害。

中山女高昨晚指出，近日大陸網路及社群媒體針對本校接待中國大陸大學師生訪問團的行為發表非事實言論或訊息，甚至使用帶有物化女性的扭曲報導，還有譴責中山女高師生的言論，皆已造成本校親師生及校友相當大的傷害。

對於物化女性歧視的詞彙報導，校方強調「本校親師生及校友態度相當一致，十分不認同，並堅決抗議不當標籤」，學校除公告媒體外，同時已正式請主辦單位正視並溝通此事件。

至於此次教育交流參訪，校方表示，全程2小時安排為學校教育理念及特色發展簡介、歷史古蹟導覽及科技融入體育的虛擬高爾夫球課程體驗，完全未涉及任何政治議題。到訪時間為段考前，教育部已提醒勿影響學生作息，且學校考前一周也會暫停學生活動，並未安排學生交流。

校方說，尊重主辦單位參訪各校均為非開放行程，學校不會公開向師生宣傳，過程中更未強迫學生參加或安排學生夾道歡迎、開放媒體入校採訪，遑論撤下國旗等荒謬之情事。

中山女高提及學生照片在網路上流傳，已立即要求主辦單位須遵守未成年肖像權使用規範，並提醒學生可以自行撤下個人上傳的資訊或檢舉，如有需要協助，可跟學校聯繫。

校方表示，對教育交流參訪這部分，我們接收到許多不同的意見回饋，有支持信任的、有批判建議的，學校理應尊重接受，立場上也會顧及不同角度的意見。

中山女高強調，在多元聲音的現代社會中，該校重視培養學生的媒體識讀能力，提升具備自主思辨能力，從而客觀正確解讀各種媒體資訊的真實性，並避免以偏概全的月暈效應。學校除呼籲公眾與媒體表達及理解事件原貌時，務必秉持理性與尊重，避免非事實的批判物化，營造健康且正向的公共討論環境，勿讓本校親師生及校友持續受到網路留言的傷害與霸凌。