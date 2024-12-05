新聞眼／兩岸交流 還能期待什麼？

中華隊在世界十二強棒球賽奪冠，在台訪問的陸生被問及此事時，脫口說出慶賀「中國台北」，卻引發綠營一連串追殺，陸委會甚至揚言要對邀請方馬英九基金會祭出行政處分。原本一場可以緩和兩岸緊張氛圍的青年交流，如今卻演變成雙方又一起新的爭端。

然而從這次大陸師生團來台，其實就能清楚看出賴政府對於兩岸交流究竟抱持著什麼樣的心態。在陸生團到訪前，就有官員透過綠營媒體指稱該團成員清一色為共青團團員、共產黨黨員，明顯是要來台統戰。

而在「中國台北」風波後，該訪問團在台大、清大都遭遇抗議，彷彿要將這群陸生推向兩岸政治對抗的第一線。

在「中國台北」風波中，賴政府與綠營一票人只看到台灣被吃豆腐、被矮化，個個因此氣到齜牙咧嘴，完全不管該名陸生發言的本意是什麼：祝賀中華隊奪冠。

佛印禪師與蘇東坡在禪堂打坐時，蘇東坡忽然問禪師：「你看我坐在這裡像什麼？」佛印說：「像尊佛祖。」佛印反問，那我看起來像什麼？蘇東坡回：「像堆牛糞。」佛印聽了後只是微微一笑。

蘇東坡以為自己嘴皮子上贏了，返家後得意洋洋向蘇小妹誇耀。蘇小妹一聽後告訴蘇東坡，「禪師心中是佛，他看你就是佛，你的心中是牛糞，所以看到禪師就是牛糞啊！」

綠營一幫人因自己內心長期充滿各種政治算計，在看待陸生團所有言行時，自然就會認為是充滿了政治性言論與宣傳。

如果連最單純的學生來台交流，都得面對各方政客的欺凌，我們還能期待什麼樣的兩岸交流？還想要上海市長龔正來台參加雙城論壇？