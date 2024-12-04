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馬龍參訪中山女高「像進盤絲洞」 蕭旭岑：只是網友留言

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋／新竹即時報導
馬英九基金會近日邀請奧運桌球金牌選手馬龍訪台，不過訪團日前前往中山女高時，有中網稱馬龍猶如「唐僧進盤絲洞」，校方已向馬英九基金會抗議。圖／聯合報系資料照片
馬英九基金會近日邀請奧運桌球金牌選手馬龍訪台，不過訪團日前前往中山女高時，有中網稱馬龍猶如「唐僧進盤絲洞」，校方已向馬英九基金會抗議。圖／聯合報系資料照片

中國大陸桌球名將馬龍日前在馬英九基金會安排下參訪中山女高，被中國網友形容「進了盤絲洞」，引起各界不滿。馬英九基金會執行長蕭旭岑今受訪表示，那只是網友的留言而已，結果作家顏擇雅這些人，把他當成是大陸的媒體（報導），完全是誤導視聽。

由馬英九基金會舉辦的陸生參訪團，有中國北京大學、清華大學、復旦大學等7所大專院校校共40名師生，其中包括奧運金牌得主馬龍、楊倩等。參訪團日前至中山女高時，馬龍獲得校內學生歡迎索要合照，後來「網易」及「搜狐」等中國社群平台、媒體陸續出現文章，稱馬龍到中山女高「像是唐僧掉進盤絲洞」、「被嚇得臉都白了」。

作家顏擇雅也在臉書發文說明，將中山女高形容為盤絲洞，意思就是歡迎馬龍的女學生是蜘蛛精，且西遊記中的蜘蛛精都是一上場就脫光衣服的，幾乎是中國4大古典小說中最色情的場面。

參訪團今天上午抵達新竹的清華大學，蕭旭岑受訪時對此表示，盤絲洞根本就是某個大陸網友的留言，不應該變成扭曲事實的話，結果作家顏擇雅這些人，把他當成是大陸的媒體（報導），完全是誤導視聽。

蕭旭岑更說，先前還說什麼台灣的網紅被大陸關3天，後來網紅出來說沒有，所以他也呼籲，像顏擇雅還有這些親綠的作家不要再去散播謠言。

中國大陸桌球名將馬龍日前在馬英九基金會安排下參訪中山女高，被中國網友形容「進了盤絲洞」，引起各界不滿。馬英九基金會執行長蕭旭岑今受訪表示，那只是網友的留言而已。記者黃羿馨／攝影
中國大陸桌球名將馬龍日前在馬英九基金會安排下參訪中山女高，被中國網友形容「進了盤絲洞」，引起各界不滿。馬英九基金會執行長蕭旭岑今受訪表示，那只是網友的留言而已。記者黃羿馨／攝影

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