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陸生團訪清大 小笠原：希望中國學生也能看到台灣民主

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋／新竹即時報導
小笠原欣幸提到，抗議的學生拿「交流要平等，民主是前提」、「梅有自由，梅有交流」的布條，並合唱台灣棒球隊的應援歌曲「台灣尚勇」。記者黃羿馨／攝影
小笠原欣幸提到，抗議的學生拿「交流要平等，民主是前提」、「梅有自由，梅有交流」的布條，並合唱台灣棒球隊的應援歌曲「台灣尚勇」。記者黃羿馨／攝影

前總統馬英九邀請大陸學生來台參訪，今天上午參訪團蒞臨新竹的國立清華大學名人堂與師生交流，有「選舉之神」封號的日籍學者、現為清大榮譽講座教授的小笠原欣幸也發表到場觀察心得，並讚許抗議和歡迎人士兩派沒衝突，展現民主風度。

由馬英九基金會舉辦的陸生參訪團，有中國北京大學、清華大學、復旦大學等7所大專院校校共40名師生，其中包括奧運金牌得主馬龍、楊倩等，還有近期爆紅的彭弋航都是北京清華代表，因此此次拜訪台灣清大格外受矚目。

小笠原欣幸也全程到場觀察，隨後也在臉書發表心得說，今天前總統馬英九基金會邀請中國學生訪問團來到清華大學，交流的會館（名人堂）門外有抗議的人、有歡迎的人，還有看熱鬧的人，他估計大概5百個人。比率來講，抗議人士大於歡迎人士，抗議活動之所以變得更加活躍，可能是因為參訪團成員提到「祝賀中國台北奪冠」這一言論所引發的。

小笠原欣幸提到，抗議的學生拿「交流要平等，民主是前提」、「梅有自由，梅有交流」的布條，並合唱台灣棒球隊的應援歌曲「台灣尚勇」，為什麼提「梅有」不是「沒有」，是因為清華大學歷史初期有梅校長，校園裡有紀念這位校長的「梅園」，而中國訪問團預定參訪這「梅園」，所以學生故意提出「梅有」，但這是他個人的推測而已，或許不對。

小笠原欣幸說，訪問團抵達現場的時候，他錄影訪問團師生下車的情況。也因為他們分別搭乘2輛巴士，所以他攝影的地方稍微不一樣，卻也聽到背後的聲音完全不一樣，一個是歡迎的聲音，另一個是抗議的聲音。

小笠原欣幸強調，雖然在現場抗議人士和歡迎人士密集，但是兩派之間沒有衝突，完全和平，展現出台灣民主的風度，「希望中國學生也能看到，但我覺得他們恐怕沒有充分時間觀察」。

現場有校外人士高舉「平六四」的紅布條。記者黃羿馨／攝影
現場有校外人士高舉「平六四」的紅布條。記者黃羿馨／攝影
有「選舉之神」封號的日籍學者、現為清大榮譽講座教授的小笠原欣幸也發表到場觀察心得，並讚許抗議和歡迎人士兩派沒衝突，展現民主風度。圖／取自小笠原欣幸粉絲頁
有「選舉之神」封號的日籍學者、現為清大榮譽講座教授的小笠原欣幸也發表到場觀察心得，並讚許抗議和歡迎人士兩派沒衝突，展現民主風度。圖／取自小笠原欣幸粉絲頁
小笠原欣幸也全程到場觀察，隨後也在臉書發表心得，今天前總統馬英九基金會邀請中國學生訪問團來到清華大學，交流的會館（名人堂）門外有抗議的人、有歡迎的人，還有看熱鬧的人，他估計大概5百個人。記者黃羿馨／攝影
小笠原欣幸也全程到場觀察，隨後也在臉書發表心得，今天前總統馬英九基金會邀請中國學生訪問團來到清華大學，交流的會館（名人堂）門外有抗議的人、有歡迎的人，還有看熱鬧的人，他估計大概5百個人。記者黃羿馨／攝影

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