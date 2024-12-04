馬龍到訪台積電 陸生團留深刻印象：肯定會再來台灣
受馬英九之邀來台參訪的陸生團，今下午到台積電參訪，了解台積電發展歷史，不少奧運金牌選手馬龍的粉絲都提前卡位守候，馬龍在離開台積電時，也親切與粉絲合影留念，而陸生們被問到是否會想再來台灣，陸生也肯定回答「會！肯定會再來台灣」。
馬龍與陸生團一行人今下午先是參訪竹科探索館，隨後又轉往台積電的台積創新館參訪，大批馬龍的粉絲早早等在現場，都希望與馬龍合照、獲得馬龍的簽名，有已經在台念書6年的陸生，也特地前來一睹馬龍風采。
陸生團下午3點50分左右抵達台積創新館時，不少馬龍的粉絲都尖叫歡呼，還不斷大喊「馬龍、龍隊」，陸生團隨後在台積創新館停留約1小時參訪，台積電前擠滿馬龍的粉絲都不願離去，全都等在台積電前，當馬龍參訪結束離開時，粉絲們也紛紛揮舞字卡及桌球拍都希望獲得馬龍簽名。
馬龍見大批粉絲在寒風中等候，也特別在上車前停留，替粉絲簽名，還與粉絲們在台積電前大合照，更當場送出手中的小禮物，讓拿到小禮物的粉絲興奮到在現場又驚又喜，高興到不停在原地起跳。
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