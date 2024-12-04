快訊

作家瓊瑤陳屍淡水住家 遺體已送至殯儀館…士檢檢官今晚相驗

馬龍到訪台積電 陸生團留深刻印象：肯定會再來台灣

瓊瑤逝世「小燕子」出現了 趙薇遭封殺消失3年首度發文

馬龍到訪台積電 陸生團留深刻印象：肯定會再來台灣

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋／新竹即時報導
馬龍參訪台積電，現場大批粉絲守候都想與他合影，他也親切回應粉絲。記者巫鴻瑋／攝影
馬龍參訪台積電，現場大批粉絲守候都想與他合影，他也親切回應粉絲。記者巫鴻瑋／攝影

馬英九之邀來台參訪的陸生團，今下午到台積電參訪，了解台積電發展歷史，不少奧運金牌選手馬龍粉絲都提前卡位守候，馬龍在離開台積電時，也親切與粉絲合影留念，而陸生們被問到是否會想再來台灣，陸生也肯定回答「會！肯定會再來台灣」。

馬龍與陸生團一行人今下午先是參訪竹科探索館，隨後又轉往台積電的台積創新館參訪，大批馬龍的粉絲早早等在現場，都希望與馬龍合照、獲得馬龍的簽名，有已經在台念書6年的陸生，也特地前來一睹馬龍風采。

陸生團下午3點50分左右抵達台積創新館時，不少馬龍的粉絲都尖叫歡呼，還不斷大喊「馬龍、龍隊」，陸生團隨後在台積創新館停留約1小時參訪，台積電前擠滿馬龍的粉絲都不願離去，全都等在台積電前，當馬龍參訪結束離開時，粉絲們也紛紛揮舞字卡及桌球拍都希望獲得馬龍簽名。

馬龍見大批粉絲在寒風中等候，也特別在上車前停留，替粉絲簽名，還與粉絲們在台積電前大合照，更當場送出手中的小禮物，讓拿到小禮物的粉絲興奮到在現場又驚又喜，高興到不停在原地起跳。

馬龍參訪台積電，現場大批粉絲守候都想與他合影，他也親切回應粉絲。記者巫鴻瑋／攝影
馬龍參訪台積電，現場大批粉絲守候都想與他合影，他也親切回應粉絲。記者巫鴻瑋／攝影

台積電 粉絲 陸生 馬英九 馬龍

延伸閱讀

馬龍粉絲聲量蓋過「民主」之聲 清大生曝與馬龍交流的祕密

陸生團中午赴竹北吃客家料理 粉絲拿桌球拍請馬龍簽名

馬龍訪中山女高遭陸網友譏「唐僧進盤絲洞」 校方：嚴正抗議

陸生參訪團訪台大 馬龍粉絲一路跟隨

相關新聞

兩岸交流都統戰？羅智強、沈伯洋火爆互嗆4分鐘

針對陸生團「中國台北」風波，國民黨立委羅智強今天在立法院內政委員會質詢時表示，民進黨一天到晚說兩岸交流是統戰，建議海峽交...

馬龍粉絲聲量蓋過「民主」之聲 清大生曝與馬龍交流的祕密

前總統馬英九邀請大陸學生來台交流，成員包括奧運金牌得主馬龍、楊倩等，陸生團今上午抵達清大，馬龍剛下車就引發粉絲尖叫，聲量...

【重磅快評】給藝人空間卻要處分女大生 陸委會關門算了

馬英九基金會邀陸生團訪台交流，女大生受訪時祝賀「中國台北」隊奪冠掀波，陸委會主委邱垂正說有涉及矮化台灣的政治性言論與宣傳...

馬龍到訪台積電 陸生團留深刻印象：肯定會再來台灣

受馬英九之邀來台參訪的陸生團，今下午到台積電參訪，了解台積電發展歷史，不少奧運金牌選手馬龍的粉絲都提前卡位守候，馬龍在離...

開罰馬英九基金會？ 陸委會：最重5年不得再邀

馬英九基金會陸生團學生祝賀「中國台北」奪冠風波延燒，陸委會主委邱垂正今（4）日在立法院內政委員會備詢表示，待陸生團回去後...

陸生稱我「中國台北」惹議 蕭旭岑：台灣不能變成戒嚴國家

受馬英九之邀來台參訪的陸生團，因日前上海復旦大學學生宋思瑤以「中國台北隊」稱呼我「中華隊」，引發一連串政治爭議及台灣學生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。