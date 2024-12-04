開罰馬英九基金會？ 陸委會：最重5年不得再邀

馬英九基金會陸生團學生祝賀「中國台北」奪冠風波延燒，陸委會主委邱垂正今（4）日在立法院內政委員會備詢表示，待陸生團回去後，將邀集相關主管機關，就行政程序進一步處分。至於行政處分有哪些方式？邱垂正說，可以禁止主辦單位六個月至五年內不得再邀請陸籍人士來台交流。

立法院內政委員會4日邀請陸委會主委邱垂正列席報告業務概況，及審查114年度陸委會預算案，並備質詢。陸生團學生祝賀「中國台北」爭議成為朝野立委質詢焦點。

邱垂正表示，這次陸生團到台灣來，有陸生講了傷害台灣人民情感，矮化台灣的言論，這涉及違反大陸人士來台許可辦法，馬英九基金會也沒有確實遵守書面切結內容，等陸生團回去後，將邀集相關主管機關，依照既有的機制進一步做行政方面的處分。

若進一步審認確定違法，可能作出怎樣程度的處分？邱垂正指出，對於邀請單位，按照現行許可辦法，依個案情節輕重，可以裁處書面警示，或六個月至五年內不得再邀請來台交流。對違反相關規定的陸籍人士，政府未來會註記他的身份，以後遇案嚴審，按照情節輕重，可能1至5年內無法來台。

有國民黨立委質疑，「中國台北」是陸生的慣用語，而面對媒體主動提問，「一位大學生站在她的國家的角度來看這件事，不曉得不妥在哪裡？」

邱垂正回應，政府對其他大陸訪團都要求「三不一低調」，其中包含不能對外接受媒體採訪，但馬英九基金會希望安排媒體採訪，經過協調會後才放行，陸委會也有告誡有哪些話會引起台灣社會內部的對立。當前事態如此發展，這樣的交流並不正常、健康。

邱垂正並指，活動前，馬英九基金會提供的切結書效力包含邀請單位，切結書明確「不對外談論跟活動無關的政治性言論與宣傳」，馬英九基金會卻不斷違法，引發不同立場衝突，將對本案「好好地依法處理」。

國民黨立委賴士葆秀出馬英九基金會的邀訪切結聲明，質疑如若違反相關規定，陸委會就立即叫停陸生團接續的行程。邱垂正回應，如果要做出這樣的處分，也要相關主管機關教育部提出，他並指，政府希望陸生團走完行程。