兩岸交流都統戰？羅智強、沈伯洋火爆互嗆4分鐘

針對陸生團「中國台北」風波，國民黨立委羅智強今天在立法院內政委員會質詢時表示，民進黨一天到晚說兩岸交流是統戰，建議海峽交流基金會改成「海峽不交流基金會」，預算砍成0，最符合沈伯洋要的東西。此話一出，民進黨立委沈伯洋踏入會議室怒嗆「不要造謠」，雙方展開長達四分鐘的激烈交鋒，羅智強也怒批沈伯洋質詢鬧場。

立法院內政委員會4日邀請陸委會主委邱垂正、海基會董事長吳豊山列席報告業務概況，及審查114年度陸委會、海基會預算案，並備質詢。

羅智強質疑，因為有陸生團學生講到「中國台北」，我們的國格就崩盤了？邱垂正回應，是因為言論引發了台灣社會不同意見的對立。羅智強追問，照此標準，陸委會竟然不能預見「沈伯洋大師的預言」，陸生來這邊會造成留島不留人，血洗台灣，會害得中共統戰成功，來這邊兩岸交流就是統戰？「陸委會按照沈伯洋的標準，淪為統戰部，多可怕。」

羅智強質疑，陸生團來台是陸委會核准的，但卻因為陸生說「中國台北」而玻璃心，「單單一個學生講一句話，台灣就要沉了？沈伯洋的留島不留人就好恐怖了？」羅智強並指，民進黨一天到晚說兩岸交流是統戰，建議海峽交流基金會改成「海峽不交流基金會」，預算砍成0，最符合沈伯洋要的東西。

與此同時，民進黨立委沈伯洋從內政委員會會議室後門走入，對著前方質詢台上的羅智強大吼「不要利用言論免責權造謠」，兩人一來一往，針鋒相對，儘管會議主席徐欣瑩數次出聲阻止，雙方仍未能就此打住。

沈伯洋說，「我要講話我自己講就好，不用你幫我講。你要問什麼直接問就可以了，不要用言論免責權來造謠」，「上次也隨便說，我要監控中配，我連講都沒講過，不要再利用言論免責權，」並怒嗆羅智強「不用再講屁話」。

羅智強則反嗆，「『黑熊』不要顛倒是非到這種程度，我在這邊質詢是誰進來鬧場的？」並反酸，「本人在立法院到現在為止，沒有委員在台上質詢在底下鬧場過，你厲害，我佩服你，我欣賞你。」

羅智強說，「今天為了『沈黑熊』的信念，告訴陸委會和海基會，海峽（兩岸）照沈伯洋的邏輯根本不應該交流，結果你（海基會）預算還增加百分之四十，這四十趴請你們主動撤回，真的，不然對不起沈伯洋。兩岸之間怎麼可以交流，『留島不留人』，沈伯洋講的。」