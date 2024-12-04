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陸生稱我「中國台北」惹議 蕭旭岑：台灣不能變成戒嚴國家

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋／新竹即時報導
馬龍與陸生團到竹科探索館參訪，現場有不少大陸籍民眾高舉五星紅旗、手拿看板歡迎。記者巫鴻瑋／攝影
馬龍與陸生團到竹科探索館參訪，現場有不少大陸籍民眾高舉五星紅旗、手拿看板歡迎。記者巫鴻瑋／攝影

受馬英九之邀來台參訪的陸生團，因日前上海復旦大學學生宋思瑤以「中國台北隊」稱呼我「中華隊」，引發一連串政治爭議及台灣學生要求平等交流。馬英九基金會執行長蕭旭岑今下午回應「大陸女同學沒有惡意」，並質疑陸委會懲處作法，他說「我們台灣不能變成戒嚴國家」。

蕭旭岑表示，對於陸委會表示陸生參訪團違規將懲處，很遺憾，因為大陸女同學沒有惡意，稱呼「中國台北」是習慣用語，陸委會卻居然要用這麼重的行政處分，要讓馬龍5年之內不能來台灣，同時馬前總統已經邀請大陸奧運金牌冠軍要來泳渡日月潭，但許多的金牌選手明年也都不能來，樊振東、全紅嬋、潘展樂等奧運金牌選手。

他不滿認為，「不入流的綠色政客」王義川以後要禁止5年不能邀請大陸的團來，質疑難道是因為馬龍這幾天太受台灣民眾歡迎，陸委會就要用這種戒嚴時期的作法，難怪昨天民進黨中央跟民進黨團第一時間都呼應南韓總統的戒嚴令，都說台灣也要發布戒嚴，直呼「我們台灣到底是變成了極權國家嗎」。

他也為以「中國台北隊」稱呼「中華隊」的復旦女大生喊冤，認為女同學沒有惡意，只是一個習慣用語，沒有任何的政治意涵，不解為何民進黨可以鋪天蓋地動員這麼多側翼，還有民進黨立委來痛罵、霸凌。

蕭旭岑向陸委會喊話「我具體要求陸委會要做處分，應該要邀請我們說明，我願意去陸委會說明」並強調陸生團絕對沒有違規，若有違規，陸委會切結的第一條就說有違規可立刻中止行程，但從女同學說出中國台北至今已4天，陸生團參訪行程仍未中止。

他喊話「我們台灣不能變成戒嚴國家，我們不能夠再走回頭路，我要求陸委會讓我們馬英九基金會去說明」，呼籲民進黨如果要祭出處分，必須要有相當的依據，不然的話這個就是要中斷兩岸交流。

蕭旭岑也對今天上午在清華大學時不拿中華民國國旗做出解釋。他說，他願意拿國旗，可是現場是學生硬要塞給他，讓他認為「我為什麼要聽你的」，因為現場若他要拿著國旗邊接受媒體採訪「不是很奇怪嗎」，而他對學生說「專制」的說法，是認為學生不該強制他要做什麼，你不能叫我拿就拿，我是你的誰，我為什麼要聽你」。

他也再次強調，自己拿過很多次國旗，馬前總統訪問大陸時，也講「中華民國」，但民進黨都沒有稱讚，今天卻因為一個女同學講一個他們習慣用語「中國台北」，就鋪天蓋地地霸凌，讓他不免感到「我們還是民主國家嗎，我真的非常的痛心跟失望」。

馬龍與陸生團到竹科探索館參訪，現場有不少大陸籍民眾及台灣粉絲，高舉五星紅旗、手拿看板歡迎。記者巫鴻瑋／攝影
馬龍與陸生團到竹科探索館參訪，現場有不少大陸籍民眾及台灣粉絲，高舉五星紅旗、手拿看板歡迎。記者巫鴻瑋／攝影

中國台北 戒嚴時期 蕭旭岑 陸委會 陸生 馬英九基金會 馬龍

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