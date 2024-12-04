陸生稱「中國台北」陸委會嗆處分 李彥秀：應對國人更有信心

陸委會主委邱垂正今指，馬英九基金會邀請的陸生團有很多涉及矮化台灣，與活動無關的政治性言論與宣傳，將按既有機制進一步行政處分。國民黨文傳會主委李彥秀表示，用如此高政治的處分方式，對兩岸交流一點幫助都沒有。

李彥秀在中常會後受訪表示，陸委會要用行政處分，應該更審慎思考，兩岸無論在宗教、文化、教育等各方面應有更多交流，當天陸生受訪談話，這是他們用字習慣，並不影響國內所有民眾對中華體育健將的支持。

李彥秀說，昨天陸生到學校交流也有台灣學生舉牌，讓陸生見證到台灣民主的不同意見跟看法，這是好事，讓兩岸民眾在很多不同意見跟看法上有各自不同表達方式，也是展現台灣民主的高度。

至於接下來的雙城論壇，是否會擔心陸委會也祭出手段？李彥秀說，2300萬國人都相信，兩岸持續要對話交流，當交流對話變成常態，民進黨應該對所有國人要有更多信心。中華民國的民主非常可貴且重要，過去在馬政府時代也不會因交流，台灣民主有任何減少或損失。

李彥秀說，現階段民進黨雖把對岸的交流當作統戰，但是應該要對國人有更多自信跟信心。

此外，賴清德總統出訪期間，傳出中共將在周末展開新一輪對台軍演。李彥秀表示，兩岸軍機繞台，對兩岸人民的觀感、兩岸交流沒有太多幫助，賴清德代表中華民國出訪絕對支持，也希望藉由出訪，讓中華民國有更多的國際空間與外交空間。

李彥秀也說，不必要的軍機繞台，對兩岸的惡意螺旋都會持續上升，沒有任何幫助，還是希望兩岸可以有除了民間交流之外，兩岸官方應有更多對話空間，避免任何可能的擦槍走火，相信這都非國人樂見。