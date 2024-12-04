陸生團訪台大遇抗議 社科院學生會盼理性交流深化理解

前總統馬英九邀請大陸學生來台參訪，昨日、今日分別造訪國立台灣大學、國立清華大學，沿途多有台灣學生抗議表達訴求。台大社科院學生會則表示，院學會一向支持交流，更對青年學生對話抱持開放、樂觀的態度，希望營造出「互相尊重、理性交流、深化理解」的環境，這也是兩岸學生互相交流的重要基礎。

馬英九基金會陸生團學生日前受訪祝賀「中國台北隊」奪冠，陸生團3日上午前往台大交流，便有台大社科院學生發起抗議行動，高喊口號：「這裡不是中國台北」、「台大學生愛自由，中國同學要交流」，表示要與大陸學生分享香港民主、新疆人權、性別平等、六四天安門、言論自由與台灣主權等議題。

台大社科院學生會會後則說明，很高興院學會有機會接待中國大陸學生訪團，本次來訪成員有來自北京清華大學、北京大學、復旦大學、浙江大學、中山大學等985高校頂尖大學學生，且有馬龍、楊倩等奧運金牌選手，別具意義。

院學生會也指出，本次參訪一同走訪總圖、傅鐘等台大標誌地點，院學會成員向大陸訪團介紹總圖、傅鐘的歷史及意義，從社科院出發，到大門結束，走過台大的新與舊。

最後，院學生會也表示，能與中國大陸頂尖大學的學生交流，對社科院、對台大是多多益善，將以同等態度面對來自世界各地的青年朋友，繼續以「互相尊重、理性交流、深化理解」的精神，向頂尖學習、與世界交朋友。