被指言論涉矮化將處分 蕭旭岑反控陸委會洩漏陸生個資

前總統馬英九邀請大陸學生來台交流，陸生團今天上午抵達位於新竹的清華大學。馬英九基金會執行長蕭旭岑被問有陸生日前提及「中國台北隊」、「一起為祖國努力」等言論，陸委會主委邱垂正指將作行政方面的處分，蕭旭岑直言並無違規，這是女學生習慣用語，並反指陸委會不具名官員之前洩漏陸生個資，呼籲邱垂正去了解。

陸委會主委邱垂正今天受訪提到，馬英九基金會邀陸生團來台有些涉及矮化台灣言論或原本承諾不發表活動之外、與活動無關的政治性言論與宣傳等作為，這部分造成社會不安，對此深表遺憾，也會依照既有機制進一步地做行政方面處分。

對此，蕭旭岑受訪表示，邱垂正主委可能太忙，幕僚沒有跟他報告，「我們完全沒有違反規定」。依照切結，第一點為不發表與活動無關政治言論與宣傳，不有矮化我方的言論行為與用語，若有違反停止接續行程。但行程依舊持續，也確實沒有違反。

蕭旭岑強調，該名復旦大學女同學相關說法沒有惡意，女學生是接受媒體訪問，所講出來的習慣用語，沒有要發表政治言論，也沒有矮化我方，事實上而是祝福台灣隊拿到冠軍，社會大眾對此大多數是表達善意的，「如果違反今天就不會在這裡。」

蕭旭岑認為，這是兩岸制度不同、用語不同，女學生沒有主動發表統一言論，「台灣社會是有雅量、包容的，不要跟20歲女生去計較習慣用語」。他也說，今天有許多歡迎的民眾與粉絲，這也代表了台灣真正的民意，也有請抗議學生不要干擾媒體採訪。

蕭旭岑也提到，至於陸委會所謂的行政處分，「我猜是不能禁止再邀陸團來」，但有些人跟他說，處分的真正的理由是馬龍太熱門，台灣喜歡馬龍的民眾太多，如此他表示遺憾，陸委會處分不是因為違規，而是因為馬龍太受歡迎，非台灣社會能接受的。

另有清大學生質疑今天陸生團來訪是偷雞摸狗的交流，沒有公開資訊。蕭旭岑說，台灣人是理性的，各項資訊充分，「我們沒有偷偷摸摸的，所有媒體都採訪我們」，最後話鋒一轉強調，陸委會不具名官員之前洩露陸生個資，「我想陸委會也沒有查辦，結果今天又沒有依據地說要行政處分，呼籲邱垂正去了解。」