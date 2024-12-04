兩岸交流就是統戰？質詢官員立委互槓

立委與官員質詢竟變成藍綠立委對吼？國民黨立委羅智強4日質詢陸委會時，引用民進黨立委沈伯洋的言論，如：「覺得馬龍可愛就是統戰」、「兩岸只要交流就是統戰」詢問陸委會主委邱垂正的態度。邱垂正僅表示，兩岸要推動健康永續的交流。不過沈伯洋在途中插話，變成羅智強與沈伯洋不斷對吼，沈高喊「羅智強別再造謠」。

陸委會推動健康交流

立法院內政委員會4日邀請陸委會主委邱垂正及海基會董事長羅文嘉列席報告業務概況，由於近日馬英九基金會陸生團學生祝賀「中國台北」隊奪冠言論引發議論，邱垂正表示，此團有「很多」涉及到矮化台灣的言論，涉及違反大陸人士來台的許可辦法，後續將按既有機制，進一步做行政方面處分。

羅智強質詢時先詢問邱垂正「只要兩岸交流就是統戰嗎？」，邱垂正回應說並不盡然，但其中難免會有。羅智強則指出，「不是」所有兩岸交流都是統戰，但卻有民進黨立委認為是，照理來說甚至應該廢除陸委會與海基會才行。邱垂正回應說，陸委會致力推動兩岸健康永續交流，也要確保民眾安全。

中國台北傷害國格

「那說中國桌球選手馬龍可愛就是統戰嗎？」羅智強再次追問，並表示台灣民眾對於中國的武力威脅也相當清楚，這兩者不應該混為一談；另外，他也不滿地說，一個陸生說「中國台北」會因此降低台灣國格嗎？邱垂正回應說，這是傷害台灣人民言論，且引發許多的討論，對此表達遺憾。

質詢到後面，接續要質詢的沈伯洋進入委員會會議室，聽到羅智強不斷引述他的話質詢陸委會與海基會時也忍不住回嗆「羅智強別再造謠」、「不要濫用言論免責權」，羅智強在回罵時還口誤將沈伯洋叫成「沈黑熊」，並表示陸委會追求的健康永續交流，並不符合黑熊學院理念，引發沈伯洋不滿，雙方對吼了近2分鐘。

沈伯洋批羅智強造謠

主持會議的國民黨召委徐欣瑩也多次提醒沈伯洋不要干擾質詢，羅智強另外也質疑，兩岸關係倒退，海基會預算為何要增加40%？邱垂正回應說，因為交流成本增加，所以要增預算，引發羅智強質疑，海基會兩岸交流績效下降卻要增預算不合邏輯。質詢完後，羅智強與沈伯洋持續在委員會互嗆，隨後在藍委楊瓊瓔上台質詢後才恢復寧靜。【更多精采內容，詳見 】