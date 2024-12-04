馬龍粉絲聲量蓋過「民主」之聲 清大生曝與馬龍交流的秘密

前總統馬英九邀請大陸學生來台交流，成員包括奧運金牌得主馬龍、楊倩等，陸生團今上午抵達清大，馬龍剛下車就引發粉絲尖叫，聲量一度蓋過「民主」聲音，與馬龍交流的清大心諮系大三生許苡玟幸運獲得馬龍的簽名球，她也透露「聽到很多（馬龍）沒聽過的事」。

陸生參訪團今天上午10時抵達清大名人堂，馬英九致詞後，中、台雙邊清大互贈紀念品，並由台灣清大介紹學校沿革，大合照結束後，學生也有表演和分組交流。

陸生參訪團在接近12點時離開清大，馬龍也非常親切向支持者揮手。清大心諮系大三生許苡玟受訪時表示，這次交流收穫很多，馬龍分享了桌球生涯的想法，以及這次巴黎奧運的過程，馬龍很親民，也會主動開話題跟大家聊天，交流過程大家都非常開心，聽到很多過去沒聽過的事。

許苡玟指出，馬龍有提到巴黎奧運他們住的地方離賽場很遠，他們要很早起床，所以比較喜歡在晚上比賽等，馬龍很親民，也會主動開話題跟大家聊天。她也提到，她有去大陸交換過1個月，她認為大陸的學生「跟我們一樣」，都是不錯的學生，在專業領域上很強，都會互相學習。

清大科管院學士班大四廖彥銘也參與這次交流。廖彥銘說，馬龍很親切，本人「蠻小隻」的，也有很多同學喜歡馬龍，不過這次交流時間沒有想像中的長，主要交流以對話為主，比較多的是台灣景點的心得感想交流。