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馬龍粉絲聲量蓋過「民主」之聲 清大生曝與馬龍交流的秘密

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
前總統馬英九邀請大陸學生來台交流，成員包括奧運金牌得主馬龍（中）、楊倩等。記者黃羿馨／攝影
前總統馬英九邀請大陸學生來台交流，成員包括奧運金牌得主馬龍（中）、楊倩等。記者黃羿馨／攝影

前總統馬英九邀請大陸學生來台交流，成員包括奧運金牌得主馬龍、楊倩等，陸生團今上午抵達清大，馬龍剛下車就引發粉絲尖叫，聲量一度蓋過「民主」聲音，與馬龍交流的清大心諮系大三生許苡玟幸運獲得馬龍的簽名球，她也透露「聽到很多（馬龍）沒聽過的事」。

陸生參訪團今天上午10時抵達清大名人堂，馬英九致詞後，中、台雙邊清大互贈紀念品，並由台灣清大介紹學校沿革，大合照結束後，學生也有表演和分組交流。

陸生參訪團在接近12點時離開清大，馬龍也非常親切向支持者揮手。清大心諮系大三生許苡玟受訪時表示，這次交流收穫很多，馬龍分享了桌球生涯的想法，以及這次巴黎奧運的過程，馬龍很親民，也會主動開話題跟大家聊天，交流過程大家都非常開心，聽到很多過去沒聽過的事。

許苡玟指出，馬龍有提到巴黎奧運他們住的地方離賽場很遠，他們要很早起床，所以比較喜歡在晚上比賽等，馬龍很親民，也會主動開話題跟大家聊天。她也提到，她有去大陸交換過1個月，她認為大陸的學生「跟我們一樣」，都是不錯的學生，在專業領域上很強，都會互相學習。

清大科管院學士班大四廖彥銘也參與這次交流。廖彥銘說，馬龍很親切，本人「蠻小隻」的，也有很多同學喜歡馬龍，不過這次交流時間沒有想像中的長，主要交流以對話為主，比較多的是台灣景點的心得感想交流。

有媒體問及「是否有被統戰的感覺」，廖彥銘則表示「不討論這個話題」。廖彥銘也說，清大有準備一些紀念文物像是包包，對方也有回禮像是鑰匙圈、小禮物等，至於「想去中國跟他們交流嗎？」廖彥銘說都是看緣分、不去設限。

清大心諮系大三生許苡玟也參與這次交流，並幸運拿到奧運金牌得主馬龍的簽名球。記者黃羿馨／攝影
清大心諮系大三生許苡玟也參與這次交流，並幸運拿到奧運金牌得主馬龍的簽名球。記者黃羿馨／攝影
馬龍剛下車就引發粉絲尖叫，還有粉絲舉「馬龍好帥、幫我簽名」的手寫牌。記者黃羿馨／攝影
馬龍剛下車就引發粉絲尖叫，還有粉絲舉「馬龍好帥、幫我簽名」的手寫牌。記者黃羿馨／攝影
前總統馬英九邀請大陸學生來台交流，成員包括奧運金牌得主馬龍、楊倩等，陸生團今上午抵達清大，馬龍剛下車就引發粉絲尖叫，聲量一度蓋過「民主」聲音。記者黃羿馨／攝影
前總統馬英九邀請大陸學生來台交流，成員包括奧運金牌得主馬龍、楊倩等，陸生團今上午抵達清大，馬龍剛下車就引發粉絲尖叫，聲量一度蓋過「民主」聲音。記者黃羿馨／攝影
北京清華大學貌似劉亦菲的校花彭弋航近來爆紅，今天清大也有粉絲舉牌歡迎。記者黃羿馨／攝影
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清大科管院學士班大四廖彥銘也參與這次交流，並幸運拿到奧運金牌得主馬龍的簽名球拍。記者黃羿馨／攝影
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馬龍剛下車就引發粉絲尖叫，還有粉絲拿五星旗歡迎。記者黃羿馨／攝影
馬龍剛下車就引發粉絲尖叫，還有粉絲拿五星旗歡迎。記者黃羿馨／攝影
陸生參訪團今天上午10時抵達清大名人堂，馬英九致詞後，中、台雙邊清大互贈紀念品，並由台灣清大介紹學校沿革，大合照結束後，學生也有表演和分組交流。記者黃羿馨／攝影
陸生參訪團今天上午10時抵達清大名人堂，馬英九致詞後，中、台雙邊清大互贈紀念品，並由台灣清大介紹學校沿革，大合照結束後，學生也有表演和分組交流。記者黃羿馨／攝影

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