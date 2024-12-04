聽新聞
0:00 / 0:00
馬龍粉絲聲量蓋過「民主」之聲 清大生曝與馬龍交流的秘密
前總統馬英九邀請大陸學生來台交流，成員包括奧運金牌得主馬龍、楊倩等，陸生團今上午抵達清大，馬龍剛下車就引發粉絲尖叫，聲量一度蓋過「民主」聲音，與馬龍交流的清大心諮系大三生許苡玟幸運獲得馬龍的簽名球，她也透露「聽到很多（馬龍）沒聽過的事」。
陸生參訪團今天上午10時抵達清大名人堂，馬英九致詞後，中、台雙邊清大互贈紀念品，並由台灣清大介紹學校沿革，大合照結束後，學生也有表演和分組交流。
陸生參訪團在接近12點時離開清大，馬龍也非常親切向支持者揮手。清大心諮系大三生許苡玟受訪時表示，這次交流收穫很多，馬龍分享了桌球生涯的想法，以及這次巴黎奧運的過程，馬龍很親民，也會主動開話題跟大家聊天，交流過程大家都非常開心，聽到很多過去沒聽過的事。
許苡玟指出，馬龍有提到巴黎奧運他們住的地方離賽場很遠，他們要很早起床，所以比較喜歡在晚上比賽等，馬龍很親民，也會主動開話題跟大家聊天。她也提到，她有去大陸交換過1個月，她認為大陸的學生「跟我們一樣」，都是不錯的學生，在專業領域上很強，都會互相學習。
清大科管院學士班大四廖彥銘也參與這次交流。廖彥銘說，馬龍很親切，本人「蠻小隻」的，也有很多同學喜歡馬龍，不過這次交流時間沒有想像中的長，主要交流以對話為主，比較多的是台灣景點的心得感想交流。
有媒體問及「是否有被統戰的感覺」，廖彥銘則表示「不討論這個話題」。廖彥銘也說，清大有準備一些紀念文物像是包包，對方也有回禮像是鑰匙圈、小禮物等，至於「想去中國跟他們交流嗎？」廖彥銘說都是看緣分、不去設限。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言