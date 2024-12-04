陸生團受訪掀波 陸委會：原要求不得有媒體採訪

陸生團接受媒體訪問脫口「中國台北」、「祖國」掀波，陸委會主委邱垂正表示，原先要求「三不一低調」，不得接受媒體採訪，馬辦確有違反聲明書切結事項疑慮，將做行政調查。

立法院內政委員會4日邀請大陸委員會（陸委會）主委、海峽交流基金會（海基會）董事長列席報告業務概況與備質詢，邱垂正於答詢時做出上述表示。

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學師生訪問團來台交流，其中復旦大學學生日前在台中洲際棒球場參加棒球體驗營時接受媒體訪問，脫口祝賀「中國台北隊」奪得世界棒球12強賽冠軍，還用到「祖國」一字，用詞引發矮化台灣等爭議。

多名立委質詢關切陸委會如何處理該案。邱垂正表示，對於任何中國大陸訪問團都會要求「三不一低調」，要求不要接受媒體採訪；不過馬辦期望可以比照去年模式，安排陸生受訪，陸生發言確實有違反聲明書切結事項的疑慮。

邱垂正強調，這是不妥、不當的發言，這起事件引發社會騷動、校園不安（引發學生抗議），傷害台灣人民感情，對此深感遺憾，後續將與相關主管機關做行政調查，也會找馬辦來說明，做出應有的處置，將會盡快地處理。

邱垂正指出，關於行政處分將按情節輕重處理，有可能當事人有一段時間無法到訪台灣；對於主辦單位也會有書面警示，或是可能要求一段時間內不得再邀請相關專業團體抵台交流，禁止期間從6個月至5年都有可能。

民進黨立委蘇巧慧抨擊，陸生團利用教育文化交流的包裝，正在破壞台灣的民主法治，陸委會應該對於不妥、不當發言做出評論，否則以後可能很多被邀請來台的單位，都將假借交流名義，進行政治宣傳。

國民黨立委許宇甄認為，這名陸生的回應主要來自於媒體的提問，這名陸生站在她的國家的角度來看這件事情，就像台灣的大學生站在自己國家的角度來看這件事情；台灣強調言論自由，對於陸生慣用語應該尊重。

國民黨立委賴士葆提到，這名陸生只是一名20多歲小女生，接受的是中國大陸教育，只是用了對岸官方用字；如果是由陸生團長、北京清華大學校務委員會主任邱勇脫口「中國台北」，那就真的很嚴重。

邱垂正回應，正是由於賴士葆主持的協調會，才開放陸生團可以有接受媒體訪問的安排，由於陸生團來台交流有違反許可辦法的疑慮，還是必須要進行必要的行政調查。

所謂的「三不一低調」分別為，不得從事對台宣傳行為等與許可目的不符的活動、不發表與活動無關政治性言論與宣傳、勿有矮化台灣的行為或用語、來台不得接受媒體採訪與保持低調。