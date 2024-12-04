快訊

我國發布戒嚴有條件 非總統一人可率性而為

把握可自由活動時間！戴資穎宣布將開刀治膝傷 ：謝謝大家的關心

影／北京清華彭弋航神似劉亦菲成焦點 馬英九帶隊梅園追思

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋／新竹即時報導
在分組交流時，由馬英九與立委翁曉玲帶隊，帶著北京清華的師生從名人堂步行至梅園追思故校長梅貽琦。記者黃羿馨／攝影
在分組交流時，由馬英九與立委翁曉玲帶隊，帶著北京清華的師生從名人堂步行至梅園追思故校長梅貽琦。記者黃羿馨／攝影

前總統馬英九邀請大陸學生來台參訪，今天上午10時參訪團至新竹的國立清華大學交流。在分組交流時，由馬英九與立委翁曉玲帶隊，帶著北京清華的師生從名人堂步行至梅園追思故校長梅貽琦，同行貌似劉亦菲的清大校花彭弋航也成為焦點。

陸生參訪團今天上午10時抵達清大名人堂，馬英九致詞後，中、台雙邊清大互贈紀念品，並由台灣清大介紹學校沿革，大合照結束後，學生也有表演和分組交流。

北京清華的師生在分組交流時，步行至梅園祭拜追思故校長梅貽琦，途中台灣清華學生唱著「台灣尚勇」護送，最近爆紅的北京清華校花彭弋航也現身，一度引起騷動。

馬英九和北京清華師生，在台灣清華前校長賀陳弘的介紹下，認識梅園起源。梅園是清華在台建校首任校長梅貽琦的墓園，坐落於校區後山上，種有一大片梅樹紀念已故校長梅貽琦因而得名，從梅園入口到陵墓的步道兩旁，各種有一排龍柏，現已蔚然成林。

梅園是清華校園的聖地，在這裡可憑弔梅校長，梅花綻放清香傲然，也襯托出梅校長的高風亮節。在梅園可俯瞰清華校園，好像梅校長時時都在關注清華的發展。每年梅竹賽開賽前，校長會帶領全體選手在這裡舉行隆重的誓師大會。

眾人最後也獻上鮮花憑弔已故校長梅貽琦，北京清華的師生也獻上白玫瑰，不過有台灣清華學生一路拿著「台灣獨立鯨魚旗」，並對著翁曉玲喊「你是中國人的驕傲」、「預算審好了嗎？」翁曉玲也回應：「謝謝恭維」。

在分組交流時，由馬英九與立委翁曉玲帶隊，帶著北京清華的師生從名人堂步行至梅園追思故校長梅貽琦。記者黃羿馨／攝影
在分組交流時，由馬英九與立委翁曉玲帶隊，帶著北京清華的師生從名人堂步行至梅園追思故校長梅貽琦。記者黃羿馨／攝影
分組交流時，由馬英九與立委翁曉玲帶隊，帶著北京清華的師生從名人堂步行至梅園追思故校長梅貽琦，同行貌似劉亦菲的清大校花彭弋航也成為焦點。記者黃羿馨／攝影
分組交流時，由馬英九與立委翁曉玲帶隊，帶著北京清華的師生從名人堂步行至梅園追思故校長梅貽琦，同行貌似劉亦菲的清大校花彭弋航也成為焦點。記者黃羿馨／攝影
在分組交流時，由馬英九與立委翁曉玲帶隊，帶著北京清華的師生從名人堂步行至梅園追思故校長梅貽琦。記者黃羿馨／攝影
在分組交流時，由馬英九與立委翁曉玲帶隊，帶著北京清華的師生從名人堂步行至梅園追思故校長梅貽琦。記者黃羿馨／攝影
前總統馬英九邀請大陸學生來台交流，成員包括奧運金牌得主馬龍、楊倩等。記者黃羿馨／攝影
前總統馬英九邀請大陸學生來台交流，成員包括奧運金牌得主馬龍、楊倩等。記者黃羿馨／攝影
有台灣清華學生一路拿著「台灣獨立鯨魚旗」，並對著翁曉玲喊「你是中國人的驕傲」、「預算審好了嗎？」翁曉玲也回應「謝謝恭維」。記者黃羿馨／攝影
有台灣清華學生一路拿著「台灣獨立鯨魚旗」，並對著翁曉玲喊「你是中國人的驕傲」、「預算審好了嗎？」翁曉玲也回應「謝謝恭維」。記者黃羿馨／攝影
眾人最後獻上鮮花憑弔已故校長梅貽琦，北京清華的師生也獻上白玫瑰，貌似劉亦菲的清大校花彭弋航也成為焦點。記者黃羿馨／攝影
眾人最後獻上鮮花憑弔已故校長梅貽琦，北京清華的師生也獻上白玫瑰，貌似劉亦菲的清大校花彭弋航也成為焦點。記者黃羿馨／攝影
眾人最後也獻上鮮花憑弔已故校長梅貽琦，北京清華的師生也獻上白玫瑰，貌似劉亦菲的清大校花彭弋航也成為焦點。記者黃羿馨／攝影
眾人最後也獻上鮮花憑弔已故校長梅貽琦，北京清華的師生也獻上白玫瑰，貌似劉亦菲的清大校花彭弋航也成為焦點。記者黃羿馨／攝影
前總統馬英九邀請大陸學生來台參訪，今天上午10時參訪團至新竹的國立清華大學交流。在分組交流時，由馬英九與立委翁曉玲帶隊，帶著北京清華的師生從名人堂步行至梅園追思故校長梅貽琦。記者黃羿馨／攝影
前總統馬英九邀請大陸學生來台參訪，今天上午10時參訪團至新竹的國立清華大學交流。在分組交流時，由馬英九與立委翁曉玲帶隊，帶著北京清華的師生從名人堂步行至梅園追思故校長梅貽琦。記者黃羿馨／攝影

馬龍

延伸閱讀

陸生團明將探台積電秘密 清大生要唱「台灣尚勇」迎接

陸生團又遇抗議 獨派團體轟別做賣國賊…馬英九「1反應」回擊

陸生團赴日月潭！馬英九邀隱藏版金牌帥哥一起游 今年泳渡英姿被拍進電影

影／馬英九率隊訪日月潭 大批粉絲搶拍馬龍…她急喊給他們一點空間

相關新聞

影／陸生參訪清大出現五星旗爆騷亂 台灣獨立、中國統一互嗆

前總統馬英九邀請大陸學生來台參訪，今天上午蒞臨新竹的國立清華大學與師生交流，但陸生到達前，現場現身一群手拿五星紅旗的民眾...

「中國台北隊」風波延燒 陸生團今訪台大遇學生抗議

馬英九基金會陸生團學生日前受訪稱祝賀「中國台北隊」奪冠，風波持續延燒。陸生團3日上午前往台大交流時，有台大社科院學生發起...

影／北京清華彭弋航神似劉亦菲成焦點 馬英九帶隊梅園追思

前總統馬英九邀請大陸學生來台參訪，今天上午10時參訪團至新竹的國立清華大學交流。在分組交流時，由馬英九與立委翁曉玲帶隊，...

陸生團中午赴竹北吃客家料理 粉絲拿桌球拍請馬龍簽名

前總統馬英九邀請大陸學生來台交流，今天上午結束清大交流後，陸生團隨即前往竹北某知名客家料理用餐，有馬龍的粉絲提早在現場等...

陸生賀中國台北奪冠 黃捷批踩紅線：應即取消公開行程

馬英九基金會邀陸生團來台，陸生竟稱台灣是中國台北等涉矮化言論，引發爭議。民進黨立委黃捷表示，陸生訪團很明顯是統戰團，希望...

影／馬龍現身清大引粉絲尖叫 校外人士舉五星旗迎接陸生團

前總統馬英九邀請大陸學生來台交流，成員包括奧運金牌得主馬龍、楊倩等，陸生團今上午抵達清大，馬龍剛下車就引發粉絲尖叫，還有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。