影／北京清華彭弋航神似劉亦菲成焦點 馬英九帶隊梅園追思

前總統馬英九邀請大陸學生來台參訪，今天上午10時參訪團至新竹的國立清華大學交流。在分組交流時，由馬英九與立委翁曉玲帶隊，帶著北京清華的師生從名人堂步行至梅園追思故校長梅貽琦，同行貌似劉亦菲的清大校花彭弋航也成為焦點。

陸生參訪團今天上午10時抵達清大名人堂，馬英九致詞後，中、台雙邊清大互贈紀念品，並由台灣清大介紹學校沿革，大合照結束後，學生也有表演和分組交流。

北京清華的師生在分組交流時，步行至梅園祭拜追思故校長梅貽琦，途中台灣清華學生唱著「台灣尚勇」護送，最近爆紅的北京清華校花彭弋航也現身，一度引起騷動。

馬英九和北京清華師生，在台灣清華前校長賀陳弘的介紹下，認識梅園起源。梅園是清華在台建校首任校長梅貽琦的墓園，坐落於校區後山上，種有一大片梅樹紀念已故校長梅貽琦因而得名，從梅園入口到陵墓的步道兩旁，各種有一排龍柏，現已蔚然成林。

梅園是清華校園的聖地，在這裡可憑弔梅校長，梅花綻放清香傲然，也襯托出梅校長的高風亮節。在梅園可俯瞰清華校園，好像梅校長時時都在關注清華的發展。每年梅竹賽開賽前，校長會帶領全體選手在這裡舉行隆重的誓師大會。