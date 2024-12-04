影／北京清華彭弋航神似劉亦菲成焦點 馬英九帶隊梅園追思
前總統馬英九邀請大陸學生來台參訪，今天上午10時參訪團至新竹的國立清華大學交流。在分組交流時，由馬英九與立委翁曉玲帶隊，帶著北京清華的師生從名人堂步行至梅園追思故校長梅貽琦，同行貌似劉亦菲的清大校花彭弋航也成為焦點。
陸生參訪團今天上午10時抵達清大名人堂，馬英九致詞後，中、台雙邊清大互贈紀念品，並由台灣清大介紹學校沿革，大合照結束後，學生也有表演和分組交流。
北京清華的師生在分組交流時，步行至梅園祭拜追思故校長梅貽琦，途中台灣清華學生唱著「台灣尚勇」護送，最近爆紅的北京清華校花彭弋航也現身，一度引起騷動。
馬英九和北京清華師生，在台灣清華前校長賀陳弘的介紹下，認識梅園起源。梅園是清華在台建校首任校長梅貽琦的墓園，坐落於校區後山上，種有一大片梅樹紀念已故校長梅貽琦因而得名，從梅園入口到陵墓的步道兩旁，各種有一排龍柏，現已蔚然成林。
梅園是清華校園的聖地，在這裡可憑弔梅校長，梅花綻放清香傲然，也襯托出梅校長的高風亮節。在梅園可俯瞰清華校園，好像梅校長時時都在關注清華的發展。每年梅竹賽開賽前，校長會帶領全體選手在這裡舉行隆重的誓師大會。
眾人最後也獻上鮮花憑弔已故校長梅貽琦，北京清華的師生也獻上白玫瑰，不過有台灣清華學生一路拿著「台灣獨立鯨魚旗」，並對著翁曉玲喊「你是中國人的驕傲」、「預算審好了嗎？」翁曉玲也回應：「謝謝恭維」。
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