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陸生賀中國台北奪冠 黃捷批踩紅線：應即取消公開行程

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委黃捷表示，陸生訪團很明顯是統戰團，希望陸委會硬起來處理。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委黃捷表示，陸生訪團很明顯是統戰團，希望陸委會硬起來處理。圖／聯合報系資料照片

馬英九基金會邀陸生團來台，陸生竟稱台灣是中國台北等涉矮化言論，引發爭議。民進黨立委黃捷表示，陸生訪團很明顯是統戰團，希望陸委會硬起來處理，立即中止陸生訪團活動，取消所有公開行程。民進黨立院黨團則呼籲，公然把人帶到台灣統戰，呼籲馬英九基金會適可而止。

馬英九基金會邀請40名陸生訪台，日前有陸生被問及「對於中華隊在世界12強棒球賽奪冠感想」，陸生祝賀「中國台北隊奪冠，希望台灣同胞能繼續一起為祖國努力」，引起爭議。

黃捷指出，當初陸委會核可馬英九基金會邀請陸生訪問團，切結書有明確提到，言論不涉及任何政治活動，現在陸生團發言很明顯踩到紅線，希望陸委會硬起來，要求不能再放行馬英九基金會邀請的統戰團來台，未來從事兩岸交流應予以懲處，並立即取消訪問團所有公開行程。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，馬英九基金會邀請陸生來台訪問，爭議發言讓台灣很多學生自主發動反對統戰行動，尊重學生自由意志表現，這是台灣自由民主最針對的地方，任何人都可以勇敢表達意見。

吳思瑤批評，馬英九基金會公然把人帶到台灣統戰，發表傷及台灣的言論，一再挑戰台灣社會容忍底線，希望學生能真正學術文化交流，其他政治操作適可而止。

馬龍

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