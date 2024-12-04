影／馬龍現身清大引粉絲尖叫 校外人士舉五星旗迎接陸生團

前總統馬英九邀請大陸學生來台交流，成員包括奧運金牌得主馬龍、楊倩等，陸生團今上午抵達清大，馬龍剛下車就引發粉絲尖叫，還有粉絲舉「馬龍好帥、幫我簽名」的手寫牌，但現場也因有民眾舉五星紅旗，與舉中華民國旗及台灣獨立旗的學生發生口角衝突。

復旦大學大四女學生宋思瑤因日前受訪時，以「中國台北」隊稱呼我方中華隊獲得棒球世界12強賽冠軍而引發的爭議持續延燒，不僅陸生團到訪台大引起學生抗議，今天陸生團到清大，同樣有清大學生表達訴求，舉中華民國旗反對統戰行為。

陸生參訪團今天上午10點抵達清大名人堂之前，就已經聚集不少國立清大的學生高舉中華民國青天白日滿地紅旗要迎接陸生團到訪，學生也舉布條表達訴求「梅有自由、梅有交流」、「交流要平等，民主是前提」。

陸生團乘車抵達清大時，現場學生立刻上前要遞中華民國國旗給陸生，不過沒有陸生接過，隨後馬龍下車現身時，則立刻引起現場粉絲尖叫歡呼，還有粉絲高呼「馬龍好帥」，想請馬龍簽名，不過因現場台派人士與統派人士發生衝突，陸生團隨即在清大校方人員護送下快步進入會場。