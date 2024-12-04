影／陸生團訪清大 小笠原欣幸現身：中共應停止打壓

前總統馬英九邀請大陸學生來台參訪，今天上午10時參訪團蒞臨新竹的國立清華大學名人堂與師生交流，有「選舉之神」封號的日籍學者、現為清大榮譽講座教授的小笠原欣幸認為，兩岸交流是自然的，但是如果要推動兩岸交流的話，中共應該停止對台灣的打壓。

由馬英九基金會舉辦的陸生參訪團，有中國北京大學、清華大學、復旦大學等7所大專院校校共40名師生，其中包括奧運金牌得主馬龍、楊倩等，還有近期爆紅的彭弋航都是北京清華代表，因此此次拜訪台灣清大格外受矚目。

陸生參訪團今天上午10點抵達清大名人堂之前，就已經聚集不少清大的學生高舉中華民國青天白日滿地紅旗要迎接陸生團到訪，學生也舉布條表達訴求「梅有自由、梅有交流」、「交流要平等，民主是前提」，現場也有民眾舉「平六四」的紅布條」，學生更表達要贈送中華民國國旗給陸生。