影／陸生參訪清大出現五星旗爆騷亂 台灣獨立、中國統一互嗆

前總統馬英九邀請大陸學生來台參訪，今天上午蒞臨新竹的國立清華大學與師生交流，但陸生到達前，現場現身一群手拿五星紅旗的民眾，當場與清大學生爆發衝突，雙方分別互嗆「台灣獨立」以及「中國統一」場面一度騷亂，舉五星旗民眾並一度齊喊口號、尖叫，干擾現場媒體採訪馬英九基金會執行長蕭旭岑。

陸生參訪團今天上午10點抵達清大名人堂之前，就已經聚集不少國立清大的學生高舉中華民國青天白日滿地紅旗要迎接陸生團到訪，學生也舉布條表達訴求「梅有自由、梅有交流」、「交流要平等，民主是前提」，學生更表達要贈送中華民國國旗給陸生。

不過就在陸生團抵達清大名人堂後，現場也有一群高舉五星紅旗、臉貼五星紅旗貼的民眾及非台籍學生在現場歡迎陸生團，有民眾直接亮出「台灣獨立鯨魚旗」，不過現場卻擦槍走火，突然有校外人士對學生大罵「好丟臉喔你們」、「民進黨給你們多少錢啊」，與學生爆發口角衝突，學生當場回嗆。

現場清大學生更不滿蕭旭岑不拿中華民國旗，要求蕭旭岑舉旗，蕭旭岑立刻上前緩和學生情緒，但學生不買帳反嗆「拿國旗有什麼難的」，蕭旭岑則對學生說，「這是一種專制嘛，你不能要求我做什麼」，並表示會後願意與學生對話。