陸生稱「中國台北」陸委會嗆處分 蕭旭岑：走回戒嚴老路？

陸委會主委邱垂正今赴立法院內政委員會備詢，他於會前受訪說，馬英九基金會邀陸生團來台，有涉矮化台灣等言論，恐違反陸籍人士來台許可辦法，將蒐集相關訊息後處理。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，他們沒有違反任何條款。

邱垂正指出，陸生團有些涉及矮化台灣言論或原本承諾不發表活動之外、與活動無關的政治性言論與宣傳等作為，這部分造成社會不安，對此深表遺憾，也會依照既有機制進一步地做行政方面處分。

蕭旭岑表示，邱垂正可能太忙，沒有時間了解細節，他們沒有違反任何條款。女同學沒有惡意，也沒有發表政治性言論，還是被媒體問不是主動說的，陸委會的處分就是要斷絕兩岸一切交流，民進黨政府要走回戒嚴的老路了嗎？

陸委會日前指「中國台北」傷害台灣民眾感情。蕭旭岑也回應，看看場外的粉絲，「台灣人的感情有被傷害嗎？只有綠色政客跟側翼的玻璃心被傷害了。」他並指，台灣人都非常歡迎陸生來訪，這些等在場外歡迎的民眾跟粉絲才是代表「真正台灣的民意」。